Milionar cu Lamborghini Huracan Evo Spyder de peste 340.000 de euro, ajuns cu mașina în apă

Vineri după-amiază, Wesley Adema, un cunoscut antreprenor imobiliar olandez, a trecut prin clipe teribile, după ce a plonjat cu Lamborghini-ul său Huracan Evo Spyder într-un canal, pe Backer en Ruebweg, în Breda. Apelul la serviciile de urgență a fost primit în jurul orei 13.15.

Într-un videoclip postat pe Instagram, el îi povestește prietenului său Mobicep ce s-a întâmplat.

„Încă tremur”, spune Adema. „Accelerez ușor ca să trec pe aici. Din cauza ploii mașina a derapat, am lovit parapetul și acel stâlp de iluminat, iar apoi am ajuns direct aici”, explică olandezul, arătând spre șanț.

Un serviciu de tractări a scos bolidul puternic avariat din apă și l-a transportat pe o platformă.

Conform publicației bndestem.nl, nimeni nu a fost rănit în accident. Pentru Adema, paguba este însă una serioasă: prețul de pornire al mașinii este de 343.498 de euro.

Poliția investighează cauza accidentului.

Același bolid a fost salvat și dintr-un incendiu

În iunie 2024, același vehicul a fost salvat din flăcări, în garajul lui Adema.

În timp ce focul mistuise deja o parte semnificativă a acoperișului din stuf, proprietarul și pompierii au reușit să scoată bolidul din garaj cu un utilaj. Și atunci, intervenția a fost la limită.

Wesley Adema (38 de ani) este antreprenor imobiliar din Breda și multimilionar. În timp ce mulți oameni de afaceri bogați preferă discreția, el a ales vizibilitatea prin emisiuni de televiziune precum „Steenrijk, Straatarm”, „Waar doen ze het van?” și „Lets Get Spanish”.

În aceste programe, el își arată inclusiv conturile bancare și explică modul în care și-a construit averea de aproximativ opt milioane de euro și un portofoliu imobiliar de circa douăzeci de proprietăți.

Lamborghini Huracan Evo Spyder atinge 100 km/h în 3,1 secunde

Lamborghini Huracan Evo Spyder se mândrește cu 640 de cai putere, care îi permit să atingă 100 km/h în 3,1 secunde. Cu o viteză maximă de 325 km/h, mașina sport italiană este una dintre cele mai rapide decapotabile.

Huracán Evo Spyder este poziționat ca un supercar de lux mai accesibil decât modelele Lamborghini V12 (Aventador, Revuelto), dar cu performanțe și design extrem de agresiv.

