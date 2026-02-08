Informarea meteo ANM de vreme rece, ger, zăpadă și polei este valabilă în intervalul duminică, 8 februarie, ora 10.00 – marți, 10 februarie, ora 20.00.

ANM anunţă zăpadă, polei și ger timp de 3 zile

„Temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, pe parcursul zilei de duminică și în noaptea de duminică spre luni în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, iar începând cu seara de luni și până marți seara în special în Oltenia, Banat și Transilvania, precum și zonele de munte”, anunță meteorologii.

Pe arii restrânse se vor acumula cantități de apă de 5-10 l/mp, iar în zona montană și în sud-vestul teritoriului de 15 l/mp.

Totodată, se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5-10 cm, iar la munte, în general de 15 cm. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

„În sud-vestul, sudul și estul țării, local vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45-50 km/h, iar în Munții Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși 80-90 km/h, temporar viscolind ninsoarea”, se mai arată în informarea meteo ANM de vreme rea.

Vremea va deveni deosebit de rece în regiunile extracarpatice, geroasă în noaptea de luni spre marți în Moldova și estul Transilvaniei. Astfel, în aceste regiuni, temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 3 grade Celsius, iar cele minime, în general între -15 și -5 grade Celsius.

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 9 februarie – 8 martie 2026.

Meteorologii analizează scenariul unei ierni foarte reci pe continent, pe fondul unui vortex polar mai slab decât în mod normal, fenomen ce ar putea permite incursiuni de aer arctic și episoade de frig intens.

Cum va fi vremea în București duminică, 8 februarie 2026

Valorile termice se vor situa peste normele perioadei. Cerul va fi mai mult noros. Pe parcursul nopții trecător va ploua slab, iar spre sfârșitul intervalului vor fi posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a intervalului (rafale de 40-45 km/h). Temperatura maximă va fi de 6… 8 grade Celsius, iar cea minimă, de -1 spre 0 grade Celsius.

Cum va fi vremea în București luni, 9 februarie 2026

Vremea se va răci semnificativ față de zilele anterioare. Cerul va fi mai mult noros și trecător în prima parte a zilei va ninge slab.

Vântul va avea temporar intensificări cu rafale în general de 40-45 km/h. Temperatura maximă va fi de -1 spre 0 grade Celsius, iar cea minimă, de -6 spre -4 grade Celsius.

Cum va fi vremea în București marți, 10 februarie 2026

Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade Celsius.

În intervalul 8 februarie, ora 10.00 – 10 februarie, ora 20.00, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului și răcire a vremii.





