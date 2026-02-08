Adrian Cocoș explică nota 2,70 la BAC

„Au reapărut aceleași articole despre mine. Nu despre ce fac azi, nu despre munca mea din ultimul an, ci despre un episod din adolescență. Atât“, a scris viceprimarul, sâmbătă dimineață, pe Facebook.

Robert Negoiță a fost pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile în dosarul drumurilor construite peste conductele de gaze. Până la soluționarea cazului, Negoiță nu poate să-și exercite atribuțiile și nici să intre în instituția pe care o conducea.

În acest context, Adrian Cocoș, viceprimar PSD al sectorului 3, a preluat funcția de conducere a primăriei.

Snoop.ro a publicat în februarie 2025 un articol în care dezvăluia că Adrian Cocoș a obținut, în 2011, nota 2,70 la proba de matematică din cadrul examenului de Bacalaureat, susținut la Colegiul Tehnic Anghel Saligny din București, unde era înscris la specializarea tehnician mecatronist.

Publicația menționează că nu există informații clare despre sesiunea în care acesta a promovat examenul și nici despre media finală, deoarece datele au fost șterse de pe site-ul edu.ro, în urma intrării în vigoare a regulamentului GDPR. După acel eșec, Cocoș a devenit consilier local, administrator la o firmă de IT din sector și acționar într-un grup de companii ce comercializează îmbrăcăminte de marcă.

„Am căzut, m-am ridicat, m-am scuturat și am mers mai departe”

În mesajul său, Cocoș a respins criticile, declarând că „nu este perfect“ și că eforturile sale de a-și construi o carieră merită mai multă atenție decât o notă din trecut. „Am căzut, m-am ridicat, m-am scuturat și am mers mai departe. Dacă după un an în funcție acesta este singurul aspect negativ ce poate fi scos în evidență, înseamnă că activitatea mea de azi nu oferă motive reale de critică“.

Adrian Cocoș a mai scris că aceasta va fi „singura dată când vorbesc despre acest subiect senzațional” și că de acum înainte va lăsa munca să vorbească pentru el.

Cine este Adrian Cocoș, înlocuitorul lui Robert Negoiță la Primăria Sectorului 3

Social-democratul Adrian Cocoș a fost desemnat încă de anul trecut ca înlocuitor al lui Robert Negoiță, în cazul în care primarul Sectorului 3 nu își mai poate exercita funcția, a anunțat Biroul de Presă.

Adrian Cocoș a fost ales viceprimar al Sectorului 3 în februarie 2025. El este vicepreședinte al organizației PSD Sector 3 și a candidat de mai multe ori pentru un post de consilier local, în anii 2016, 2020 și 2024.

După Bacalaureat, s-a înscris la Universitatea Artifex, iar ulterior a urmat un masterat la Politehnica București. În trecut, a fost implicat în magazine online care vindeau haine de firmă la prețuri mai mici decât cele practicate în mod obișnuit.

Robert Negoiță, sub control judiciar pe cauțiune

Robert Negoiță, primar al Sectorului 3 din partea PSD, este acuzat de DNA că a încălcat legea în vara anului 2025, când a dispus construirea și asfaltarea unei străzi de legătură între Șoseaua Industriilor și strada Soldat Ghețu Anghel.

Anchetatorii spun că lucrările au fost realizate pe un teren privat, aparținând firmei SC Future Business Ideas SRL, fără documentația legală, autorizațiile și avizele necesare. Prejudiciul este estimat la 900.000 de lei și ar include costurile lucrărilor, dar și foloase necuvenite pentru societatea deținută de fratele primarului. De asemenea, DNA arată că, între noiembrie 2017 și decembrie 2025, Negoiță ar fi dispus mai multe lucrări similare fără acte legale sau avize pentru intervenții la rețeaua de gaze.

În acest context, DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pe cauțiune pentru 60 de zile, începând cu 5 februarie.

