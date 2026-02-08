Vonn a căzut secerată

Vedeta a luat startul în ciuda unei rupturi de ligament încrucișat anterior, operată recent, disperată să câștige a doua medalie de aur olimpică. Dar apoi s-a întâmplat ceva teribil.

Chiar într-unul dintre primele viraje, după doar 12 secunde pe traseul Olympia delle Tofane, Vonn a pierdut controlul după ce a lovit o denivelare.

Apoi, când era gata de o săritură, și-a prins piciorul de poarta de marcaj și s-a prăbușit la pământ răsucită. În timp ce zăcea, mai mulți paramedici i-au acordat primul ajutor. Țipetele ei puternice s-au auzit la televizor un sfert de oră, până la venirea elicopterului de evacuare. Cursa a fost întreruptă.

Veterana americană de 41 de ani a riscat totul după gravul accident de la genunchiul stâng, intrând prea direct în poarta din prima parte a traseului. O simplă greșeală de manevră a născut consecințe dramatice, această căzătură având probabil urmări grave asupra sănătății sale.

Sunt scene pe care nimeni nu vrea să le vadă, care vor rămâne cu siguranță o pată pe această cursă și probabil un final tragic al incredibilei sale cariere.

Schioarea avea deja o ruptură de ligament, proaspăt operată

Acum nouă zile, pe 30 ianuarie, în timpul coborârii Cupei Mondiale de la Crans-Montana, faimoasa sportivă americană a pierdut controlul după ce a lovit o denivelare și s-a izbit de plasa de siguranță.

Deși a reușit să ajungă la linia de sosire prin propriile puteri, a fost ulterior transportată cu elicopterul la spital. Diagnosticul a fost crunt: ruptură de ligament încrucișat anterior — o accidentare care înseamnă final de sezon pentru majoritatea sportivilor.

Ea are un istoric bogat de leziuni și operații la ambii genunchi, datând de la începutul carierei sale, din anii 2000. Riscul de a participa la Milano-Cortina a fost considerabil și a uimit lumea sportului.



Dar tripla medaliată olimpică a anunțat marți că va continua să concureze la a cincea ediție a Jocurilor Olimpice.

După revenirea mult așteptată la Cupa Mondială de iarna trecută, și-a confirmat forma excelentă cu două victorii și mai multe clasări de top – fiind considerată una dintre marile aspirante la medalii. Vineri, ea a finalizat fără probleme antrenamentul de coborâre.

Cea mai în vârstă schioare alpină – concurentă la Jocurile Olimpice de iarnă

Astăzi, în ciuda accidentării grave, Lindsey Vonn a devenit cea mai în vârstă schioare alpină care a concurat la Jocurile Olimpice de iarnă.

Americanca este una dintre cele mai titrate schioare alpine din istorie, având în palmares 3 medalii olimpice (1 aur, 2 bronz), 2 titluri mondiale și 84 de victorii în Cupa Mondială , fiind o specialistă a probelor de viteză. A dominat schiul feminin cu 4 titluri generale în Cupa Mondială.

