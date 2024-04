Timp de câteva zile, Andreea Esca și Alexandre Eram s-au bucurat de o scurtă vacanță în Grecia. Cei doi s-au relaxat la plajă și au petrecut timp prețios împreună. Vedeta de la PRO TV a postat pe rețelele de socializare imagini din Grecia, iar fanii au putut vedea cum s-a distrat prezentatoarea. De asemenea, Andreea Esca a publicat și imagini de la plajă, unde a lăsat la vedere o parte din sutienul de baie, iar în altele și-a afișat picioarele. A optat pentru un costum de baie roșu și ochelari de soare de la un brand celebru.

„Nu mă suna! Te sun eu”, a fost mesajul transmis de vedetă din vacanță. Imediat după ce a terminat de prezentat jurnalul de știri de la PRO TV, Andreea Esca și-a făcut bagajele și a plecat în Grecia alături de soțul ei. Prezentatoarea s-a întors de deja în România și va reveni la programul său normal de la PRO TV.

Deși în alți ani Andreea Esca, în vârstă de 51 de ani, nu se ferea să posteze fotografii în costum de baie de la plajă, acum prezentatoarea Știrilor PRO TV este destul de rezervată cu ceea ce postează pe Instagram. Pe 29 august, îndrăgita prezentoare TV va împlini 52 de ani.

Cum a slăbit Andreea Esca 6 kilograme

În urmă cu câțiva ani, Andreea Esca a dezvăluit cum a reușit să slăbească 6 kilograme. Ea a ținut o dietă personalizată, după ce a apelat la ajutorul unui nutriționist.

„Am ținut dietă, am mers întâi la un nutriționist, la Simona Colonescu, o nutriționistă cu care lucra deja Alexia și care m-a ajutat foarte mult – eu nu pot să țin à la long același regim și mă plictisesc – și după aceea am mers la Metabolic Balance, la un medic care se ocupă de acest program și care este foarte cunoscut.

Mi-a făcut niște analize și mi-a prescris o dietă. Sinceră să fiu, lucrurile sunt destul de simple, adică trebuie să înveți cumva să mănânci, să nu asociezi niște alimente și să ai voință să mănânci cantitatea care trebuie și alimentele combinate într-un anume fel.”, a povestit ea.

Andreea Esca a mai adăugat și ce dietă a urmat, la ce alimente a renunțat. „Nu mai mănânci șnițel, care are și carne, și ou, și făină, sau nu mănânci carne cu cartofi. În primul rând, asta e cel mai important, că asta făceam și asta facem toți, că sunt gustoase, adică vrei să mănânci carne cu cartofi, nu ai chef să mănânci carne cu salată, dar dacă vrei să slăbești, mănânci carne cu salată și nu mai mănânci o porție de 200 de grame, mănânci o porție de 100 de grame, asta e tot. Nu mai mănânci atât de mult și te obișnuiești așa.

Eu nu am mâncat zahăr decât din fructe, nu am mai mâncat dulciuri, ca să evit, și pâine, tot așa, o singură felie de pâine la masă, o felie, mă rog, mică, de pâine de secară, care mie îmi place foarte mult. De exemplu, cea mai mare dorință a fost să pot să mănânc pâine, pentru că mie îmi place pâinea foarte mult, nu am o problemă să renunț la dulciuri”, a mai adăugat ea pentru click.ro.

Ce face Andreea Esca în fiecare zi pentru o viață sănătoasă

Cu zâmbetul pe buze, prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit în urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu pentru emisiunea „Vorbește lumea”, secretul unei vieți sănătoase și fericite.

A spus cum reușește să își mențină silueta perfectă și ce lucruri o fac să zâmbească în fiecare zi „Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață, dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat, orice s-ar întâmpla. Nu am fumat niciodată, nu știu dacă contează, alcool nu prea beau. Beau câte un pahar undeva, așa de gust. Nu e pasiunea mea!

Dansez mult, îmi place muzica, am prieteni foarte simpatici, am o familie frumoasă. Toate aceste lucruri, la un loc, reprezintă cumva o viață sănătoasă”, a mărturisit Andreea Esca, potrivit PRO TV.

