Am discutat despre această reticență cu Matas Buzelis, expert auto la carVertical, iar datele companiei arată că frica de electrice nu este inventată, dar nici complet corect înțeleasă. Potrivit unui sondaj carVertical realizat în 35 de țări, inclusiv România, principalul motiv pentru care oamenii evită mașinile electrice este prețul de achiziție. 35,4% dintre respondenți au spus că prețul ridicat al mașinilor electrice noi îi descurajează, în timp ce 25,3% au indicat lipsa infrastructurii de încărcare, iar 23,9% au menționat autonomia insuficientă sau teama că nu ajung la destinație.

Prețul rămâne primul obstacol

Pentru mulți români, discuția despre electrice se oprește la preț. Chiar dacă modelele au devenit mai variate, iar piața second-hand începe să ofere alternative mai accesibile, diferența față de o mașină pe benzină sau diesel rămâne importantă. Asta contează mai ales într-o țară în care mulți cumpărători se uită mai întâi la costul de achiziție, nu la costul total de utilizare.

Buzelis spune că această percepție este una dintre cele mai mari bariere, dar și una dintre cele mai incomplete. „Mulți cumpărători se concentrează pe prețul afișat și ignoră costurile totale de utilizare. O mașină electrică poate fi mai scumpă la cumpărare, dar poate recupera o parte din diferență prin costuri mai mici cu energia și întreținerea”, explică expertul carVertical.

Problema este că această logică funcționează doar pentru anumite tipuri de utilizatori. Dacă ai unde să încarci acasă, mergi mult în oraș și păstrezi mașina mai mulți ani, calculele pot deveni interesante. Dacă stai la bloc, depinzi de stații publice și faci des drumuri lungi, avantajele devin mai greu de simțit.

Infrastructura este o frică justificată

A doua mare problemă este infrastructura. În România, o electrică poate avea sens foarte mare pentru cine are curte, garaj sau acces constant la o priză. Pentru cei care locuiesc la bloc, situația este mult mai complicată, pentru că mașina electrică nu mai este doar o achiziție, ci un întreg mod de organizare.

Buzelis consideră că această teamă este justificată. „Frica legată de infrastructură este reală. Dacă nu ai o soluție comodă de încărcare, mașina electrică devine mult mai greu de integrat în viața de zi cu zi”, spune expertul carVertical.

Aici apare una dintre diferențele mari dintre România și țări precum Norvegia, Olanda sau Marea Britanie. În multe zone din Europa de Vest, încărcarea acasă este mai accesibilă, iar infrastructura publică este mai dezvoltată. În România, mai ales în orașele aglomerate cu multe blocuri, problema nu este doar numărul stațiilor, ci și accesul real la ele.

Autonomia sperie, dar uneori mai mult decât ar trebui

Teama de autonomie, cunoscută și ca „range anxiety”, rămâne una dintre cele mai puternice bariere psihologice. Mulți cumpărători se gândesc la drumuri lungi, frig, stații ocupate sau diferența dintre autonomia promisă de producător și cea reală.

O parte din această frică este justificată. Iarna, autonomia unei mașini electrice poate scădea vizibil, mai ales dacă modelul nu are pompă de căldură sau dacă este folosit mult pe autostradă. Dar, în același timp, mulți șoferi judecă electricele după scenarii rare, nu după utilizarea zilnică.

„Autonomia este adesea înțeleasă greșit. Multe mașini electrice moderne acoperă fără probleme drumurile zilnice, iar încărcarea peste noapte poate fi foarte comodă pentru cei care au acces la ea. Problema apare când oamenii depind doar de rețeaua publică”, explică Buzelis.

Cu alte cuvinte, electrica nu este automat o alegere proastă, dar nici nu este o soluție universală. Pentru un șofer care merge zilnic 30-50 km și poate încărca acasă, poate fi foarte logică. Pentru cine face drumuri lungi, nu are încărcare proprie și vrea zero bătăi de cap, încă poate fi o alegere greu de acceptat.

De ce piața are o problemă de cerere

Un punct interesant ridicat de Matas Buzelis este că o parte dintre oamenii care aveau cel mai mare interes pentru electrice și-au cumpărat deja una. Asta nu înseamnă că piața este saturată, dar poate însemna că cererea ușor de convins a fost deja consumată.

„Cei care aveau cea mai mare nevoie de o electrică sau care au fost atrași de avantajele ei și-au cumpărat deja una. O mașină nu se cumpără ca o pereche de pantofi. Dacă ai cumpărat deja una, este puțin probabil să mai cumperi imediat încă una”, spune expertul carVertical.

Asta explică de ce simpla presiune politică sau fiscală nu este suficientă. Nu poți convinge toată piața să treacă la electric doar prin mesaje despre viitor, emisii sau interdicții. Pentru mulți oameni, decizia rămâne una practică: unde o încarc, cât mă costă, cât valorează peste câțiva ani și dacă se potrivește cu viața mea.

Frica este reală, dar lipsesc și informațiile

Întrebarea importantă este cât din această reticență este justificată și cât vine din lipsă de informații. Răspunsul este undeva la mijloc. Prețul ridicat, infrastructura insuficientă și deprecierea sunt probleme reale, mai ales pentru cumpărătorii de mașini noi. În același timp, mulți oameni nu calculează corect costul total de utilizare și se opresc la prețul de achiziție.

Buzelis spune că exact aici apare dezechilibrul. „Este un amestec între temeri reale și lipsă de informații. Prețul și infrastructura sunt probleme concrete, dar percepția este amplificată de faptul că mulți cumpărători nu înțeleg costul total de utilizare”, explică expertul carVertical.

Pentru piața second-hand, situația devine și mai interesantă. Deprecierea, care sperie cumpărătorul de mașină nouă, poate deveni avantaj pentru cel care cumpără rulat. O electrică SH poate fi mult mai accesibilă decât acum câțiva ani, iar pentru cine are unde să o încarce, poate deveni o alegere foarte bună.

Electrica bună nu este pentru oricine

Adevărul este că mașina electrică nu trebuie prezentată nici ca soluție magică, nici ca o greșeală. Este o alegere foarte bună pentru anumite tipuri de utilizatori și o alegere complicată pentru alții. Dacă ai încărcare acasă, faci multe drumuri urbane și înțelegi cum funcționează autonomia reală, poate avea mult sens. Dacă stai la bloc, nu ai acces la o stație comodă și faci des drumuri lungi, fricile nu sunt doar prejudecăți, ci probleme reale.

Tocmai de aceea, discuția despre electrice în România trebuie să treacă de la „merită sau nu merită” la „pentru cine merită”. Iar aici datele și explicațiile unui expert contează mai mult decât entuziasmul de marketing sau respingerea automată a tehnologiei.

