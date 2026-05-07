Am discutat despre această reticență cu Matas Buzelis, expert auto la carVertical, iar datele companiei arată că frica de electrice nu este inventată, dar nici complet corect înțeleasă. Potrivit unui sondaj carVertical realizat în 35 de țări, inclusiv România, principalul motiv pentru care oamenii evită mașinile electrice este prețul de achiziție. 35,4% dintre respondenți au spus că prețul ridicat al mașinilor electrice noi îi descurajează, în timp ce 25,3% au indicat lipsa infrastructurii de încărcare, iar 23,9% au menționat autonomia insuficientă sau teama că nu ajung la destinație. 

Prețul rămâne primul obstacol

Pentru mulți români, discuția despre electrice se oprește la preț. Chiar dacă modelele au devenit mai variate, iar piața second-hand începe să ofere alternative mai accesibile, diferența față de o mașină pe benzină sau diesel rămâne importantă. Asta contează mai ales într-o țară în care mulți cumpărători se uită mai întâi la costul de achiziție, nu la costul total de utilizare.

Buzelis spune că această percepție este una dintre cele mai mari bariere, dar și una dintre cele mai incomplete. „Mulți cumpărători se concentrează pe prețul afișat și ignoră costurile totale de utilizare. O mașină electrică poate fi mai scumpă la cumpărare, dar poate recupera o parte din diferență prin costuri mai mici cu energia și întreținerea”, explică expertul carVertical.

Problema este că această logică funcționează doar pentru anumite tipuri de utilizatori. Dacă ai unde să încarci acasă, mergi mult în oraș și păstrezi mașina mai mulți ani, calculele pot deveni interesante. Dacă stai la bloc, depinzi de stații publice și faci des drumuri lungi, avantajele devin mai greu de simțit.

Infrastructura este o frică justificată

A doua mare problemă este infrastructura. În România, o electrică poate avea sens foarte mare pentru cine are curte, garaj sau acces constant la o priză. Pentru cei care locuiesc la bloc, situația este mult mai complicată, pentru că mașina electrică nu mai este doar o achiziție, ci un întreg mod de organizare.

Buzelis consideră că această teamă este justificată. „Frica legată de infrastructură este reală. Dacă nu ai o soluție comodă de încărcare, mașina electrică devine mult mai greu de integrat în viața de zi cu zi”, spune expertul carVertical. 

Aici apare una dintre diferențele mari dintre România și țări precum Norvegia, Olanda sau Marea Britanie. În multe zone din Europa de Vest, încărcarea acasă este mai accesibilă, iar infrastructura publică este mai dezvoltată. În România, mai ales în orașele aglomerate cu multe blocuri, problema nu este doar numărul stațiilor, ci și accesul real la ele.

Autonomia sperie, dar uneori mai mult decât ar trebui

Teama de autonomie, cunoscută și ca „range anxiety”, rămâne una dintre cele mai puternice bariere psihologice. Mulți cumpărători se gândesc la drumuri lungi, frig, stații ocupate sau diferența dintre autonomia promisă de producător și cea reală.

O parte din această frică este justificată. Iarna, autonomia unei mașini electrice poate scădea vizibil, mai ales dacă modelul nu are pompă de căldură sau dacă este folosit mult pe autostradă. Dar, în același timp, mulți șoferi judecă electricele după scenarii rare, nu după utilizarea zilnică.

„Autonomia este adesea înțeleasă greșit. Multe mașini electrice moderne acoperă fără probleme drumurile zilnice, iar încărcarea peste noapte poate fi foarte comodă pentru cei care au acces la ea. Problema apare când oamenii depind doar de rețeaua publică”, explică Buzelis. 

Cu alte cuvinte, electrica nu este automat o alegere proastă, dar nici nu este o soluție universală. Pentru un șofer care merge zilnic 30-50 km și poate încărca acasă, poate fi foarte logică. Pentru cine face drumuri lungi, nu are încărcare proprie și vrea zero bătăi de cap, încă poate fi o alegere greu de acceptat.

De ce piața are o problemă de cerere

Un punct interesant ridicat de Matas Buzelis este că o parte dintre oamenii care aveau cel mai mare interes pentru electrice și-au cumpărat deja una. Asta nu înseamnă că piața este saturată, dar poate însemna că cererea ușor de convins a fost deja consumată.

„Cei care aveau cea mai mare nevoie de o electrică sau care au fost atrași de avantajele ei și-au cumpărat deja una. O mașină nu se cumpără ca o pereche de pantofi. Dacă ai cumpărat deja una, este puțin probabil să mai cumperi imediat încă una”, spune expertul carVertical. 

Asta explică de ce simpla presiune politică sau fiscală nu este suficientă. Nu poți convinge toată piața să treacă la electric doar prin mesaje despre viitor, emisii sau interdicții. Pentru mulți oameni, decizia rămâne una practică: unde o încarc, cât mă costă, cât valorează peste câțiva ani și dacă se potrivește cu viața mea.

Frica este reală, dar lipsesc și informațiile

Întrebarea importantă este cât din această reticență este justificată și cât vine din lipsă de informații. Răspunsul este undeva la mijloc. Prețul ridicat, infrastructura insuficientă și deprecierea sunt probleme reale, mai ales pentru cumpărătorii de mașini noi. În același timp, mulți oameni nu calculează corect costul total de utilizare și se opresc la prețul de achiziție.

Buzelis spune că exact aici apare dezechilibrul. „Este un amestec între temeri reale și lipsă de informații. Prețul și infrastructura sunt probleme concrete, dar percepția este amplificată de faptul că mulți cumpărători nu înțeleg costul total de utilizare”, explică expertul carVertical. 

Pentru piața second-hand, situația devine și mai interesantă. Deprecierea, care sperie cumpărătorul de mașină nouă, poate deveni avantaj pentru cel care cumpără rulat. O electrică SH poate fi mult mai accesibilă decât acum câțiva ani, iar pentru cine are unde să o încarce, poate deveni o alegere foarte bună.

Electrica bună nu este pentru oricine

Adevărul este că mașina electrică nu trebuie prezentată nici ca soluție magică, nici ca o greșeală. Este o alegere foarte bună pentru anumite tipuri de utilizatori și o alegere complicată pentru alții. Dacă ai încărcare acasă, faci multe drumuri urbane și înțelegi cum funcționează autonomia reală, poate avea mult sens. Dacă stai la bloc, nu ai acces la o stație comodă și faci des drumuri lungi, fricile nu sunt doar prejudecăți, ci probleme reale.

Tocmai de aceea, discuția despre electrice în România trebuie să treacă de la „merită sau nu merită” la „pentru cine merită”. Iar aici datele și explicațiile unui expert contează mai mult decât entuziasmul de marketing sau respingerea automată a tehnologiei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Andrei Aradits fără trofeu, dar fără regrete. A ratat la mustață premiul pentru „Cel mai bun actor în rol principal” la Premiile Gopo 2026
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
El apare mereu la TV și este unul dintre actorii politici importanți ai momentului! Ce s-a aflat, însă, despre fosta soție a lui Cătălin Predoiu. Nimeni nu știa acest detaliu despre Alina
Viva.ro
El apare mereu la TV și este unul dintre actorii politici importanți ai momentului! Ce s-a aflat, însă, despre fosta soție a lui Cătălin Predoiu. Nimeni nu știa acest detaliu despre Alina
Oana Pellea: „Domnule Ilie Bolojan, aveți tot respectul meu! Ați fost cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut România”. Ce a spus actrița despre PSD și AUR a stârnit un val de comentarii
Unica.ro
Oana Pellea: „Domnule Ilie Bolojan, aveți tot respectul meu! Ați fost cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut România”. Ce a spus actrița despre PSD și AUR a stârnit un val de comentarii
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.RO
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
Ce a comentat un sârb revenit în România după 25 de ani: „Totul e schimbat. Până și...
GSP.RO
Ce a comentat un sârb revenit în România după 25 de ani: „Totul e schimbat. Până și...
Parteneri
Soția văduvă a lui Mircea Diaconu, apariție impresionantă la Premiile Gopo! Distinsă, sobră, încă în doliu, Diana Lupescu a atras atenția cu un gest emoționant
Libertateapentrufemei.ro
Soția văduvă a lui Mircea Diaconu, apariție impresionantă la Premiile Gopo! Distinsă, sobră, încă în doliu, Diana Lupescu a atras atenția cu un gest emoționant
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

„Am primit marfă”. Cum au devenit magazinele second-hand „mallul” celor fără posibilități
Știri România 15:00
„Am primit marfă”. Cum au devenit magazinele second-hand „mallul” celor fără posibilități
Larisa Butnariu, supraviețuitoare a traficului de persoane, povestește cum a ajuns să fie obligată de familia adoptivă să se căsătorească cu propriul traficant și să fie exploatată în Spania și Germania
Știri România 14:45
Larisa Butnariu, supraviețuitoare a traficului de persoane, povestește cum a ajuns să fie obligată de familia adoptivă să se căsătorească cu propriul traficant și să fie exploatată în Spania și Germania
Parteneri
Familia regală din Emiratele Arabe Unite beneficiază de subvenții agricole din partea UE în valoare de peste 71 de milioane de euro, inclusiv în România
Adevarul.ro
Familia regală din Emiratele Arabe Unite beneficiază de subvenții agricole din partea UE în valoare de peste 71 de milioane de euro, inclusiv în România
Uluitor! El este jucătorul cu cel mai mare contract din SuperLiga! Nu e de la FCSB şi nu e nici măcar Moruţan de la Rapid
Fanatik.ro
Uluitor! El este jucătorul cu cel mai mare contract din SuperLiga! Nu e de la FCSB şi nu e nici măcar Moruţan de la Rapid
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
"Corbii" s-au întors în Superliga
"Corbii" s-au întors în Superliga
Nsimba a dus Craiova mai aproape de titlu și este jucătorul etapei în Superliga
Nsimba a dus Craiova mai aproape de titlu și este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
S-a aflat în urmă cu scurt timp! În plină criză, Claudiu Manda a făcut anunțul despre Sorin Grindeanu care răstoarnă toate calculele politice
Viva.ro
S-a aflat în urmă cu scurt timp! În plină criză, Claudiu Manda a făcut anunțul despre Sorin Grindeanu care răstoarnă toate calculele politice

Monden

Scrisoarea Marei Bănică pentru băieții Adrianei Bahmuțeanu, de ziua vedetei. „Într-un an de Crăciun, tipa din imagine nu avea bani de brad pentru voi”
Stiri Mondene 15:01
Scrisoarea Marei Bănică pentru băieții Adrianei Bahmuțeanu, de ziua vedetei. „Într-un an de Crăciun, tipa din imagine nu avea bani de brad pentru voi”
Cu cine a păstrat legătura Patrice Cărăușan după Survivor România 2026: „Energie bună. Am simțit că rezonăm”
Exclusiv
Stiri Mondene 14:04
Cu cine a păstrat legătura Patrice Cărăușan după Survivor România 2026: „Energie bună. Am simțit că rezonăm”
Parteneri
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
TVMania.ro
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
ObservatorNews.ro
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Parteneri
Detaliu straniu: de ce Luis Enrique îi ordona lui Safonov să „țintească” tribunele la degajări
GSP.ro
Detaliu straniu: de ce Luis Enrique îi ordona lui Safonov să „țintească” tribunele la degajări
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Care este probabilitatea unui nou record al cursului euro în raport cu leul?
Mediafax.ro
Care este probabilitatea unui nou record al cursului euro în raport cu leul?
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Wowbiz.ro
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Wowbiz.ro
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Oamenii de știință, șocați după ce au reconstruit fața unuia dintre cei mai vechi strămoși umani descoperiți vreodată
Mediafax.ro
Oamenii de știință, șocați după ce au reconstruit fața unuia dintre cei mai vechi strămoși umani descoperiți vreodată
Femeia a reușit să slăbească după ce a schimbat un singur LUCRU în dieta zilnică
KanalD.ro
Femeia a reușit să slăbească după ce a schimbat un singur LUCRU în dieta zilnică

Politic

Ilie Bolojan a dezvăluit cum a acceptat PNL alianța cu PSD în 2021, când Florin Cîțu conducea partidul: „Puţini au ridicat mâna, ruşinaţi”
Politică 15:06
Ilie Bolojan a dezvăluit cum a acceptat PNL alianța cu PSD în 2021, când Florin Cîțu conducea partidul: „Puţini au ridicat mâna, ruşinaţi”
Ilie Bolojan a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în ședința PNL de după moțiunea de cenzură: "Am separat apele"
Politică 12:17
Ilie Bolojan a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în ședința PNL de după moțiunea de cenzură: „Am separat apele”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Ion Țiriac, propunere surprinzătoare pentru Georgia Meloni, premierul Italiei. Ce ar face dacă ar avea „cu 50 de ani mai puțin”
Fanatik.ro
Ion Țiriac, propunere surprinzătoare pentru Georgia Meloni, premierul Italiei. Ce ar face dacă ar avea „cu 50 de ani mai puțin”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea