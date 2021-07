Și-au dorit o casă mare pentru că familia lor s-a mărit, acum au trei copii.

„Îmi aduc aminte de momentul în care ne-am mutat. Era chiar 24 decembrie. Am deschis ușa casei, erau perdelele puse, canapeaua montată și am zis «Am ajuns acasă!». Era prima oară când am avut feeling-ul acesta. Și același lucru s-a întâmplat și cu băieții noștri (n.r. – Alexandru și Andrei) care din prima zi s-au simțit excelent”, au explicat cei doi într-un clip de prezentare al locuinței lor, publicat pe YouTube.

„Am pornit de la idea de avea piese de foarte bună calitate și să nu le văd. Eu nu mi-am dorit să avem sertare și sertărașe care în timp se umplu cu tot felul de obiecte.

Ne-am dorit stilul minimalist, culori cât mai puține și câteva accente care să dea căldură, că totuși este un cămin. Este o casă căreia i s-a acordat atenție și ne-am dorit acest lucru”, a mai adăugat Adela Popescu.

În timpul turului virtual al casei prezentat în clip, sunt afișate prețurile obiectelor de mobilier pe care cei doi actori le-au achiziționat.

Pentru lampa suspendată din living, cei doi au plătit 1.559 de lei, patul matrimonial din dormitorul lor a costat puțin peste 26.400 de lei, bateria lavoarului din una dintre cele patru băi a costat 600 de lei, cada, în jur de 9.400 de lei, bateria de la cadă – 8.000 de lei, o lampă din baie – 500 de lei, cabina de duș – 1.000 de lei, iar faianța din baie – 256 de lei/mp.

