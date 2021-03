Imagini cu soția și fiica lui Dan Bordeianu, fostul iubit al Adelei Popescu. Actorul s-a căsătorit în 2015

„Acolo e casa, acolo locuim. Cu fabuloasa mea soţie, Teo­dora, cu magnifica mea fiică, Maria, cu cea mai re­laxată fiinţă de pe pământ, motanul Ariel – şi el salvat de la moarte precum lemnele mele.

Eu am refuzat să o vindem, chiar dacă sora mea şi ma­ma parcă asta vo­iau. Simţeam că rămăsesem bărbatul din fa­milie, că trebuia să am grijă de ele, dar nu am vrut să vând”, a spus Bordeianu, potrivit VIVA.

Actorul s-a căsătorit în mare secret cu Teodora, în 2015. „Am vrut o nuntă în termenii noștri, fără tam-tam, presă și nebunii și așa ne-a și ieșit. A fost în familie, un eveniment discret și atât.

Nu am simțit nevoia să folosesc căsătoria noastră ca un material de PR. (…) Petrecerea a avut loc la un restaurant amplasat pe malul Lacului Cernica. După nuntă am avut o săptămână de miere și am fugit într-o zonă caldă”, a mărturisit Dan Bordeianu, atunci.

Dan Bordeianu s-a apucat de sculptat

În timp ce mulți artiști și-au transformat pasiunea într-un business, Dan Bordeianu a făcut din „jocul cu lemnul” un hobby relaxant, iar multe dintre piesele lui ajung în casele colegilor de scenă.

