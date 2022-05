Dan Bordeianu a intrat în atenția publicului și a devenit extrem de îndrăgit de fani, după ce a jucat în telenovela românească „Numai iubirea”. După prima telenovelă de la Acasa TV au mai urmat și alte producții, precum „Lacrimi de iubire” și „Iubire ca în filme”. Deși s-a bucurat din plin de celebritate, actorul a fost întotdeauna discret cu viața personală, dar și despre cariera sa a vorbit mult prea puțin.

Recent, Dan Bordeianu a mărturisit că tot ce a făcut până acum a făcut din suflet, fără a face multe sacrificii. După ce s-a terminat perioada telenovelelor românești, el a început să urce pe scena de la teatru, astfel că a avut parte de mai puțină vizibilitate.

„Nu îmi place să vorbesc de meseria mea ca fiind o carieră. Este meseria mea, sunt actor. Mâine nu știu ce o să fac. Poate mă apuc de altceva. Nu vorbesc în termeni de carieră. Sacrificiile devin valabile în momentul în care ai ceva de la care să renunți. Eu n-am renunțat la nimic. Am făcut totul cu tot sufletul. Și am avut și norocul să-mi placă și nu consider că am făcut sacrificii”, a spus el la Antena Stars, potrivit Spynews.

Fostul iubit al Adelei Popescu nu și-a dorit să devină actor, doar că s-a pregătit pentru facultate: „nu mi-am dorit să fiu actor. M-am trezit să fiu actor. M-am pregătit două săptămâni pentru facultate. Abia după ce am intrat m-am trezit la ce mă înham și încet, încet s-a văzut ceea ce vedeți cu toții”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Dan Bordeianu nu a renunțat numai la telenovele, ci și la viața agitată din București. Actorul s-a mutat împreună cu soția lui, Teodora, la o casă din afara Capitalei. În prezent locuiește la Brănești, lângă Pădurea Pusnicu, în casa în care a stat tatăl său și pe care a renovat-o după bunul său plac. Acolo are o grădină, unde cultivă legume și de care îi face plăcere să se ocupe.

