În ediția de astăzi, 9 martie, a emisiunii „Vorbește lumea”, Dan Bordeianu s-a numărat printre invitați. Actorul și gazda emisiunii, Adela Popescu, au avut o relație timp de 3 ani din 2004 până în anul 2007. Au trecut 15 ani de la despărțirea lor, iar fiecare a luat-o pe drumul său. Astăzi, cei doi s-au revăzut la 15 ani de când au decis să pună punct poveștii lor de dragoste.

Cei doi s-au comportat normal și nu a existat niciun disconfort din cauza întâlnirii. Adela Popescu s-a căsătorit cu Radu Vâlcan și împreună au trei băieți, iar soțul ei chiar are o relație bună cu actorul. Dan Bordeianu a vorbit despre filmul „Căutătorul de vânt” în care are un rol principal. Vedeta a anunțat că pelicula va fi în cinematografe din 11 martie. În film este vorba despre un tânăr care atunci când află ca mai are foarte puțin de trăit se refugiază departe de lume și începe o nouă viață.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Actorul a profitat de faptul că apare la televizor și a vorbit și despre două subiecte destul de sensibile: pandemia și războiul.

„Dacă tot am fost invitat la tine în emisiune și am oportunitatea asta, nu pot rămâne nepăsător. E de datoria mea să amintesc de lucrurile care se întâmplă în jurul nostru și aici mă refer și la pandemia prin care am trecut și care ne-a pus într-o stare de asediu, ne-a ținut permanent într-o stare ca de război, iar mai nou ce se întâmplă în Ucraina.

Cred că una dintre datoriile noastre, în primul rând, dincolo de soluția mistică, este a nu uita să trăim. Pentru că războiul, pandemia, toate situațiile astea ne fac, într-un fel sau altul, să uităm să mai trăim și asta cred că este îngrozitor.

Rămânem niște roboței care nu nu funcționăm decât așa, pe pilot automat și se duce toată povestea asta și în film. Adică, este extrem de ancorat în realitate”, a spus actorul la „Vorbește lumea”, relatează Fanatik.

Din anul 2015, Dan Bordeianu este căsătorit cu Teodora, femeia cu care trăiește o frumoasă și discretă poveste de dragoste. În timp ce Adela Popescu a renunțat la cariera în actorie și s-a concentrat pe televiziune, fostul ei iubit continuă să joace în filme și este foarte dedicat meseriei sale.

GSP.RO Gestul unui comandant rus, după ce a fost capturat în Ucraina. Reacția lui face înconjurul lumii

Playtech.ro IREAL! Putin, DEMASCAT de un expert în abolirea armelor nucleare. Ce planuri șocante are liderul de la Kremlin

Observatornews.ro Ce au păţit 4 soldaţi britanici, după ce au plecat în Ucraina pentru a lupta împotriva Rusiei

HOROSCOP Horoscop 9 martie 2022. Fecioarele ar fi bine să se liniștească, să-și potolească gândurile și să își păstreze mintea limpede

Știrileprotv.ro Țara din Europa care refuză NATO. Anunțul făcut de premier

Telekomsport Moment tensionat la semnarea acordului dintre România şi Rusia la Kremlin. Oficial român, ameninţat "Putin era în dreapta. Dacă mai scoate un cuvânt, îl dau afară de la masă"