Ioana Ginghină se simte bine în pielea ei și face sacrificii să se mențină la același număr de kilograme, de ani buni. Actrița este atentă la alimentație, ea consumă proteine mai multe, și mai puțini carbohidrați, și periodic merge la tratamente corporale.

În vacanța din Grecia, din care s-a întors recent, Ioana Ginghină a fost la fel de atentă la alimentație. Singura „abatere” pe care și-o permite, este să mai consume câte un pahar de alcool. Însă acest lucru se întâmplă doar în vacanțe.

„Într-adevăr, înainte de vacanță am fost foarte hotărâtă să fac un tratament anticelulită, Thermactive, și m-am ținut de el timp de 6 săptămâni. Această tehnologie combină puterea căldurii prin radiofrecvență cu stimularea musculară, reactivează mecanismele naturale de regenerarea ale pielii. Mai exact drenează și stimulează eliberarea de grăsime din celule, reduce celulita. Ajută la tonifierea țesuturilor și reduce semnificativ laxitatea pielii.

Și am continuat cu injecțiile pe care le fac de un an, lipoliză, tot la doamna dr. Daniela Diveică. Am făcut la abdomen, apoi am trecut la coapse, doar în zonele unde mai era grăsime localizată de care nu puteam scăpa.

Și, bineînțeles, dieta pe care o țin inclusiv în vacanță, mai puțini carbohidrați și zahăr deloc aproape, și mai multă proteină. În vacanță mai beau și alcool, dar cam asta e dieta în general”, a declarat Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină, vacanță în Grecia fără fiica ei

Ioana Ginghină s-a întors recent din vacanță, unde a fost fără fiica ei din fosta căsnicie cu Alexandru Papadopol. Ruxi nu a putut merge împreună cu mama ei în Grecia, pentru că în aceeași perioadă a fost plecată în tabără.

„Am fost în vacanță în Ammouliani Grecia, am plecat cu Cristi, sora mea și fiica surorii mele, Ioana, nepoțica mea. Fără Ruxi. Ruxi a fost în tabără, la Cambridge, în aceeași perioadă în care am fost și noi plecați”, a mai spus actrița.

