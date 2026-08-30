„Un prieten cu o pasiune nouă – colorizarea fotografiilor alb-negru de odinioară – mi-a făcut această surpriză: a dat o altă viață prin culoare acestor imagini din copilăria mea. O emoție specială mi-a încercat inima, de parcă am retrăit clipele, de parcă ar fi fost ieri, de parcă sufletul meu de copil e tot acolo, la locul lui, îl simt, încă, și azi.
Asemănarea cu mama atunci când nu sunt machiată mă impresionează de fiecare dată și mai ales faptul că eu sunt mai vârstnică azi decât a fost ea vreodată, mama a devenit înger la vârsta de 36 de ani…”, a scris Andreea Marin pe contul de socializare.
Andreea Marin a renunțat la dietă
Andreea Marin a trecut printr-o transformare fizică remarcabilă în ultimii ani, ajungând la greutatea pe care o avea în perioada liceului. Deși mulți s-ar aștepta la restricții severe, fosta prezentatoare TV a dezvăluit că nu mai urmează nicio dietă de un an și jumătate.
Procesul de schimbare a durat mai bine de doi ani, perioadă în care vedeta a lucrat alături de un medic nutriționist pentru a înțelege cum funcționează organismul. În prezent, respectă o singură regulă principală legată de ritmul meselor, bazată pe un interval bine definit.
„Eu nu mănânc mult la prânz, fac o pauză scurtă în timpul lucrului și de obicei mănânc ceva sănătos. O salată cu proteină, adică ceva destul de simplu. Eu nu țin o dietă, nu mai țin de vreun an și jumătate. Mă mențin, precum vezi, fără probleme, pentru că am niște principii sănătoase de viață și le respect în continuare”, a mărturisit Andreea Marin la podcastul De Gust cu Dana.
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