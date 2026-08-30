„Un prieten cu o pasiune nouă – colorizarea fotografiilor alb-negru de odinioară – mi-a făcut această surpriză: a dat o altă viață prin culoare acestor imagini din copilăria mea. O emoție specială mi-a încercat inima, de parcă am retrăit clipele, de parcă ar fi fost ieri, de parcă sufletul meu de copil e tot acolo, la locul lui, îl simt, încă, și azi.

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Asemănarea cu mama atunci când nu sunt machiată mă impresionează de fiecare dată și mai ales faptul că eu sunt mai vârstnică azi decât a fost ea vreodată, mama a devenit înger la vârsta de 36 de ani…”, a scris Andreea Marin pe contul de socializare.

Andreea Marin a renunțat la dietă

Andreea Marin a trecut printr-o transformare fizică remarcabilă în ultimii ani, ajungând la greutatea pe care o avea în perioada liceului. Deși mulți s-ar aștepta la restricții severe, fosta prezentatoare TV a dezvăluit că nu mai urmează nicio dietă de un an și jumătate.

Procesul de schimbare a durat mai bine de doi ani, perioadă în care vedeta a lucrat alături de un medic nutriționist pentru a înțelege cum funcționează organismul. În prezent, respectă o singură regulă principală legată de ritmul meselor, bazată pe un interval bine definit.

„Eu nu mănânc mult la prânz, fac o pauză scurtă în timpul lucrului și de obicei mănânc ceva sănătos. O salată cu proteină, adică ceva destul de simplu. Eu nu țin o dietă, nu mai țin de vreun an și jumătate. Mă mențin, precum vezi, fără probleme, pentru că am niște principii sănătoase de viață și le respect în continuare”, a mărturisit Andreea Marin la podcastul De Gust cu Dana.