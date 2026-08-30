„Îi invităm pe cititorii români să se bucure de un roman polițist clasic, plasat pe însorita insulă italiană Capri. Crima din Capri combină perfect un mister inteligent legat de o crimă cu descrieri bogate și atmosferice ale mâncării, vinului și culturii italiene. Dacă nu aveți ocazia să călătoriți în Italia chiar acum, romanul nostru este conceput pentru a vă permite să evadați în Capri din confortul fotoliului preferat”, spun autorii suedezi Anders și Anette de la Motte despre prima carte pe care au scris-o împreună. Cuplul a reușit să ajungă rapid la inimile cititorilor de pe întregul glob, datorită genului „cozy crime”, o formă confortabilă și blândă de literatură polițistă, după cum o descriu chiar ei. 

„Nu există violență înfricoșătoare sau detalii horror atunci când vine vorba de crimă. Povestea are loc într-un loc mic, frumos și exotic, iar misterul este adesea rezolvat de detectivi amatori. Umorul este, de asemenea, esențial pentru a menține povestea ușoară și distractivă. În cele din urmă, cozy crime oferă evadarea perfectă în interiorul genului polițist”, după cum precizează.

„Crima din Capri” a apărut recent în România la Crime Scene Press, în traducerea Danielei Ionescu, și urmărește povestea lui Hugo, un profesor suedez care ajunge pe insulă, într-o călătorie culinară și culturală, după moartea soției sale. Aici, alături de Lara, ghida grupului de excursioniști din care face parte, începe să investigheze o crimă, după ce descoperă un cadavru în apele de sub celebra stâncă Salto di Tiberio. Așa cum mai apare notat în descrierea cărții, în tot acest proces, protagoniștii află multe lucruri unul despre celălalt, dar și fiecare despre sine însuși. Inspirat de Agatha Christie, dar și de producții precum „The White Lotus” și „Knives Out”, romanul îmbină misterul, cultura italiană și atmosfera de vacanță. 

Genul „cozy crime” atrage tot mai mulți cititori la nivel global. Doi autori suedezi populari explică: „Nu există violență înfricoșătoare sau detalii horror atunci când vine vorba de crimă”
Coperta cărții

„Literatura polițistă este cel mai plin de suspans gen”

Anders de la Motte, fost polițist și specialist în securitate IT, este unul dintre cei mai apreciați autori suedezi de crime fiction, tradus în peste 30 de țări, în timp ce soția lui, Anette, este profesoară de limbi străine și specialistă în educație, de origine italiană. Împreună au lansat seria „Murder Under the Sun”, din care „Crima din Capri” (2024) este doar prima poveste. Cartea a fost urmată de alte două volume, „Intrigă în Amalfi” (2025) și „Rivali în Roma” (2026), care momentan nu au fost traduse în română. 

Cei doi sunt împreună de 30 de ani și s-au cunoscut prima oară în Stockholm, în 1996, la o petrecere organizată de Anders, unde Anette a venit însoțită de un prieten comun. „Acesta a fost începutul relației noastre și, mai târziu, al căsniciei. A fost o seară care a schimbat totul și suntem foarte fericiți că s-a întâmplat! Cărțile, cititul și poveștile au jucat un rol important în viețile noastre încă de la început și au continuat să facă parte din căsnicia noastră”, povestesc ei. Autorii au hotărât să scrie la patru mâini la ideea agentului lor literar, Federico Ambrosini, și sunt foarte fericiți că au ales să-i urmeze sfatul. Pentru prima carte s-au oprit la Capri, deoarece este unul dintre locurile preferate ale Anettei din Italia, dar și destinația primei lor călătorii împreună. În ceea ce privește genul literar pe care l-au ales, scriitorii spun: „literatura polițistă este cel mai plin de suspans gen, atât pentru citit, cât și pentru scris.”

Genul „cozy crime” atrage tot mai mulți cititori la nivel global. Doi autori suedezi populari explică: „Nu există violență înfricoșătoare sau detalii horror atunci când vine vorba de crimă”
Anette și Anders de la Motte. Sursa foto: Jeffery Richt

„Suntem amândoi oameni lipsiți de pretenții”

Libertatea: Anette, tu l-ai încurajat pe Anders să înceapă să scrie. Cum s-a întâmplat?
Anette de la Motte: Timp de mulți ani, Anders a lucrat ca manager de securitate pentru mari companii internaționale și a călătorit în toată lumea. În perioada aceea, eu începusem să scriu cărți educaționale, iar după ce au fost publicate, am putut, de fapt, să trăiesc din scris. A fost un sentiment fantastic să pot combina pasiunea pentru educație cu scrisul. Cred că asta a declanșat ceva în Anders. S-a întrebat dacă și el ar putea combina pasiunea pentru citit cu scrisul. Ar putea și el să treacă de la cititor dedicat la scriitor dedicat? L-am încurajat să folosească orele petrecute în aeroporturi, în avioane și în hoteluri pentru a încerca să scrie. Îmi trimitea fragmente din ceea ce scria și mi-am dat seama imediat că are talent. Odată ce a început să scrie, pur și simplu nu s-a mai putut opri!

-Cum arată, concret, procesul vostru de scriere? Cum lucrați împreună?
-Anders de la Motte: Fiecare carte presupune o pregătire serioasă și suntem incredibil de norocoși să avem ajutorul verișoarei lui Anette, Anita, proprietara unei trattorii minunate și foarte apreciate, la aproximativ o oră de Napoli. Procesul nostru creativ începe, de obicei, cu Anette, care strânge și organizează notițele de documentare, în timp ce eu finalizez lucrul la seria „Asker”. Apoi lucrăm împreună la firul narativ, dezvoltăm personajele și alegem locurile. Anette scrie primul draft singură. După ce mă eliberez de celălalt proiect, mă alătur ei la tastatură și citim împreună capitolele, adăugăm idei și facem modificări unul la textul celuilalt. 

După 30 de ani împreună, ne cunoaștem foarte bine. Suntem amândoi oameni lipsiți de pretenții, care își doresc întotdeauna cel mai bun rezultat. Am ultimul cuvânt când vine vorba despre elementele de suspans ale poveștii, în timp ce Anette decide în privința detaliilor legate de cultura italiană, de mâncare și de vin. Combinația perfectă!

„Agatha Christie a fost o sursă uriașă de inspirație”

-Agatha Christie este o scriitoare importantă pentru amândoi. Ce ați preluat din opera ei și cum v-a influențat modul de a construi o poveste?
-Anders de la Motte: Amândoi am crescut citind cărțile Agathei Christie, așa că, desigur, a fost o sursă uriașă de inspirație. Mai ales elementele clasice: locații exotice, o galerie de personaje colorate și excentrice și suspecții reuniți la final, în bibliotecă. Dar am vrut să adăugăm ceva nou genului, așa că ne-am inspirat și din seriale contemporane precum „The White Lotus” sau filme precum „Knives Out”. Nu în ultimul rând, venim cu propria noastră perspectivă, bazată pe mâncare, vin și cultură italiană.

-Apropo de asta, Anette, știu că ai rădăcini italiene și o legătură veche cu Italia. Cât de mult a influențat acest lucru alegerea țării ca decor pentru serie?
-Anette de la Motte: Foarte mult. Întotdeauna m-am simțit mai degrabă italiancă decât suedeză. Am învățat italiana de la tatăl meu de la o vârstă fragedă, iar apoi și la școală. În copilărie, îmi petreceam fiecare vară în Italia. Am familie atât în Campania, în sud, cât și în Emilia-Romagna, în nord, așa că am călătorit prin toată țara. Ăsta este principalul motiv pentru care am ales Italia pentru serie; pe lângă faptul că este pur și simplu superbă!

„Ne dorim ca toți cititorii să afle ceva nou despre Italia”

-Ați mers în Capri înainte de a scrie cartea? Ce face insula atât de specială pentru voi?
-Da, am făcut o documentare foarte serioasă înainte de a scrie cartea despre Capri. Am călătorit pe insulă, am mâncat la toate restaurantele care apar în volum și am băut toate vinurile. Este o cercetare dificilă! Este unul dintre locurile noastre preferate din Italia, dar și decorul perfect pentru un roman polițist. Este o insulă cu stânci dramatice, plaje ascunse și străduțe fermecătoare, toate înconjurate de albastrul intens al Mării Mediterane. Contrastul dintre piețele elegante, scăldate în soare, și natura sălbatică și stâncoasă creează o atmosferă incredibil de misterioasă.

-Cartea reușește să fie în același timp o poveste care te face să visezi la următoarea vacanță și una care te ține prins de mister. Ați urmărit în mod intenționat acest echilibru?
-Da, foarte mult. Când am scris cartea, obiectivul nostru a fost să-i facem pe cititori să simtă că au intrat chiar în grupul nostru de turiști. Am vrut să simtă aproape căldura soarelui de pe stânci, să audă apa lovindu-se de țărm atunci când înoată în marea limpede, să se plimbe pe străduțele ascunse și să simtă toate mirosurile frumoase ale insulei, ca și cum ar fi fost acolo, lângă noi. Pe lângă faptul că sperăm să le oferim cititorilor o poveste complicată și plină de enigme, ne dorim ca, la ultima pagină, să simtă că au făcut o călătorie frumoasă și că au aflat ceva nou despre Italia. Și sperăm să aștepte deja cu nerăbdare următoarea noastră călătorie împreună!

-Dincolo de mister și atmosfera de vacanță, „Crima din Capri” este și o poveste despre dorința de a o lua de la capăt, adevăr și puterea de a merge mai departe. Cât de importantă a fost această dimensiune umană?
-La fel ca în orice poveste, încercăm să dezvoltăm personaje cu care cititorii se pot identifica. Acesta este contractul dintre scriitor și cititor și modul în care creezi implicare reală din partea celui care citește. Așa că este foarte important!

Genul „cozy crime” atrage tot mai mulți cititori la nivel global. Doi autori suedezi populari explică: „Nu există violență înfricoșătoare sau detalii horror atunci când vine vorba de crimă”
Anette și Anders de la Motte. Sursa foto: Jeffery Richt

„Un mister clasic oferă evadarea supremă”

-De ce credeți că acest tip de literatură atrage atât de mulți cititori?
-Având în vedere cât de apăsătoare poate fi lumea de astăzi, credem că cititorii caută literatură polițistă care evită violența excesivă. Un mister clasic oferă evadarea supremă, te poartă către peisaje superbe, oferă un puzzle captivant, dar și o atmosferă reconfortantă, în care totul se rezolvă în siguranță la final.

-Există și voci care consideră literatura de gen superficială sau lipsită de profunzime. Ce le-ați spune?
-Să subestimezi sau să privești de sus literatura de gen înseamnă să subestimezi multitudinea de cititori care apreciază narațiunea și abilitățile specifice ale acelui gen. În plus, nu poți ignora niciodată importanța literaturii de acest fel în promovarea lecturii și a literaturii în general. Mulți cititori apreciază atât genul nostru de cărți, cât și clasicii, dar foarte puțini au început cu Kafka sau Tolstoi.

-Care sunt ingredientele esențiale ale unui cozy crime reușit? Ce trebuie să aibă o astfel de carte pentru ca și cititorul să nu o poată lăsa din mână?
-Ingredientele esențiale sunt un decor exotic, un grup restrâns de suspecți, un cuplu de detectivi captivant care, în final, rezolvă misterul și o crimă care evită violența excesivă. Pentru a-i face pe cititori să continue până la final, ai nevoie de un fir narativ foarte bine construit, combinat cu capitole scurte, alerte și titluri care fac imposibil să nu mai citești încă o pagină.

-Ce sfat le-ați da scriitorilor aflați la început de drum care vor să încerce acest gen?
– Citiți mult! Și când spunem mult, chiar înseamnă MULT!
Învățați regulile și așteptările cititorilor din subgenul pe care îl alegeți. Thrillerul, misterul polițist și proceduralul polițienesc sunt lucruri diferite.
ÎNCEPEȚI! Acesta este principalul obstacol pentru orice scriitor aflat la început. Dacă îl depășiți, sunteți deja pe drum. Dar nu uitați: nu există scurtături. Scrisul este o abilitate pe care trebuie să o învățați și să o exersați.

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