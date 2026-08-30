Feribotul cu aproximativ 270 de persoane la bord a naufragiat în largul coastei din nordul Ciprului

Un grav accident maritim s-a produs duminică în Marea Mediterană, în largul coastei de nord a Ciprului. Un feribot de tip catamaran, la bordul căruia se aflau aproximativ 270 de persoane, a naufragiat și s-a răsturnat după ce a început să ia apă în mod neașteptat. Autoritățile locale au declanșat imediat o operațiune amplă de căutare și salvare, mobilizând nave, elicoptere și numeroase echipaje medicale, potrivit surselor citate mai sus.

Nava, aparținând companiei Filo Denizcilik, efectua o cursă în apropierea orașului de coastă Girne. Din primele informații oferite de presă și autorități, problemele au apărut la aproximativ patru mile marine de țărm, când apă a început să pătrundă masiv prin partea din față a vasului.

Căpitanul a încercat să întoarcă nava, dar catamaranul s-a răsturnat

Avaria la prova a fost sesizată rapid de căpitanul feribotului, care a încercat manevre de urgență pentru a readuce vasul spre port. Tentativa s-a dovedit însă nereușită, iar ambarcațiunea s-a înclinat puternic și ulterior s-a răsturnat în apă.

Administrația autoproclamatei Republici Turce a Ciprului de Nord (RTCN) a transmis că au fost mobilizate toate resursele necesare pentru a interveni contra cronometru. Primarul din Kyrenia, Murat Senkul, a precizat pentru televiziunile locale că echipele de salvare au reușit într-o primă fază să ia legătura și să localizeze 159 dintre cele 258 de persoane confirmate pe listele de pasageri.

Operațiunile de salvare din Cipru sunt în desfășurare

Operațiunea de salvare se desfășoară în condiții de extremă urgență, după ce feribotul a naufragiat în largul coastei de nord a Ciprului. La fața locului intervin ambarcațiuni de salvare ale pazei de coastă, vase private din zonă și elicoptere care survolează sectorul pentru identificarea persoanelor din apă.

La țărm, în portul Kyrenia, au fost trimise zeci de ambulanțe care preiau în flux continuu pasagerii aduși la uscat și îi transportă la unitățile medicale pentru îngrijiri de urgență.

Cauza exactă pentru care nava a luat apă la prova rămâne momentan necunoscută și va face obiectul unei anchete maritime de amploare imediat ce operațiunile de evacuare se vor încheia.