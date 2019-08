Modelul Iman va fi recompensată cu premiul „Franca Sozzani”. Este al treilea an când se acordă această distincţie rezervată femeilor care au marcat arta şi iniţiativele umanitare din ultimii ani, notează Mediafax.

Primele două premii au fost acordate actriţelor Julianne Moore şi Salma Hayek.

Iman, în vârstă de 64 de ani, s-a implicat în numeroase proiecte umanitare susținute de organizații precum The Childrens Defense Fund, Action Against Hunger şi Raise Hope For Congo.

Iman, de origine somaleză, s-a bucurat de mare succes în lumea modellingului. În anul 1992, aceasta s-a căsătorit cu muzicianul David Bowie. Acesta a încetat din viață în ianuarie 2016, la vârsta de 69 de ani, în urma unei lupte de 18 luni cu cancerul.

FOTO: Northfoto

