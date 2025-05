Întrebată dacă ar vrea să facă o schimbare în viața ei, pe plan profesional, Adelaa fost sinceră. „Asta nu-mi doresc deloc, pentru că nu doar că mă simt bine, dar și lucrurile funcționează, pentru că sunt mult mai creativă, sunt mult mai odihnită și omul când e odihnit poate să facă o mulțime de lucruri. Așa că genul acela de program, zi de zi, nu se va mai întâmpla. Nu pot să-l duc și îmi place să stau cu copiii, e în regulă, dar proiecte profesionale cu siguranță voi accepta în viitor. Dar așa să fie și după regulile mele puțin”, a declarat Adela Popescu pentru Cancan.

De asemenea, ea a spus care ar fi condițiile pentru care s-ar întoarce pe micul ecran. „Păi, de exemplu, și un film de lungmetraj, așa cum am făcut Retreat Vama Veche a însemnat practic șase săptămâni și apoi, gata, îți vezi de treabă. Și un proiect de televiziune, dar, de asemenea, să nu fie zilnic. Adică să nu stau foarte mult timp plecată de lângă copii”, a mai spus Adela pentru sursa citată.

Prezentă la Gala Premiilor Gopo, acolo unde Adrian Văncică a primit premiul pentru „Cel mai bun actor”, Adela Popescu a vorbit despre familia ei. Celebra actriță care a jucat în nenumărate telenovele, printre care „Lacrimi de iubire”, „Aniela” și „Pariu cu viața”, a afirmat că este greu să le facă față celor trei copii pe care îi are.

„Toate ne dorim să fim mame cool, doar că de cele mai multe ori nu ne iese, pentru că sunt niște stimuli pe care nu îi poți controla. Adică eu mi-am imaginat că o să fiu o mamă foarte cool. Nu știu dacă și sunt, sincer. Mă gândesc uneori, când mai ridic tonul… Niciodată nu mi-am imaginat că voi face asta. Sunt situații pe care nu le poți gestiona decât așa.

Eu totuși am o haită acasă, nu am un copil. Am trei băieți, un efect de haită incredibil, adică la noi nu… Atunci eu trebuie să fiu cea mai lupoaică dintre toți”, a spus Adela Popescu pentru SpyNews.

