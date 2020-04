De Denisa Macovei,

Deși cea mai mare parte a timpului și-o petrece în America, Ionuț Dolănesu și familia lui aleg să vină în România de sărbători și atunci când are cântări. Așa că Paștele l-a prins la casa lui din București, în izolare. Profitând de vremea bună, cântărețul de muzică populară a vrut să se relaxeze alături de cei trei copii ai lui în curte, așa că a încins și un grătar. Pentru că are o relație extrem de apropiată cu mama lui, îndrăgita artistă Maria Ciobanu, Ionuț nu s-a putut abține să nu o invite la festiv, ignorând faptul că se apropie de 83 de ani și că este în grupa cu cel mai mare factor de risc de îmbolnăvire.

La cei 83 de ani pe care îi va împlini în luna septembrie, Maria Ciobanu are probleme de sănătate specifice vârstei, ajungând de repetate ori la medicii din Los Angeles.

„Maria Ciobanu este bolnavă și în ultimul an starea de sănătate s-a agravat. Are stări acute de oboseală, dureri de cap și nu prea poate să mai stea în picioare mai mult de 20 de minute. În plus, are probleme cu inima, ceea ce duce uneori la o respirație greoaie și palpitații”, au precizat anul trecut surse apropiate artistei, potrivit știrilekanald.ro.