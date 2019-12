De Denisa Macovei,

Nu de puține ori, Olimpia Melinte este întrebată cum reușește să aibă un păr impecabil și mai ales ce produse folosește pentru a-l păstra atât de sănătos. Admirația vine nu doar din partea femeilor cu care se intersectează, ci și din partea fiului ei. La numai 5 ani, Sasha se arată fascinat de podoaba capilară a mamei sale.

„Când am plecat de acasă, fii-miu m-a întrebat dacă sunt Vaiana (n.r. un personaj de desene animate). Cred că secretul părului meu sunt măștile de cocos. Mă ajută foarte mult. Am niște măști pe care le cumpăr, e adevărat, nu le prepar eu, dar care conțin cocos și sunt absolut fantastice. Câteodată mă culc cu ele, mă spăl a doua zi dimineață sau pur și simplu le dau pe păr când mă spăl pe cap. Fac minuni”, ne-a povestit actrița din serialul “Vlad”, completând că are grijă atunci când se vopsește să nu folosească produse care să-i afecteze firul de păr. „Deși mă vopsesc destul de des, partea bună este că eu nu mă decolorez deloc. Mă vopsesc într-o nuanță apropiată de părul meu natural, așa că mi se aplică doar vopsea fără amoniac, care protejează părul”.

Părul, moștenire genetică de la tatăl ei

Totuși, cel mai mare “secret” al Olimpiei este că moștenește o genă bună, iar produsele pe care le folosește vin doar să accentueze moștenirea genetică. “Cu siguranță este și gena. Tata avea un păr extraordinar. Adică eu sunt mic copil pe lângă el. Sunt o combinație între mama, care are un păr destul de rar, și tata, care îl are foarte des”, a completat actrița.

