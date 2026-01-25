„Inimă de țigan” revine la TV. Când și unde va fi difuzat primul episod din telenovela românească

Acasă TV readuce pe micile ecrane una dintre cele mai iubite producții românești: telenovela „Inimă de țigan”, serialul care a marcat o generație întreagă de telespectatori. Difuzată inițial în perioada 2007-2008, producția a devenit rapid un fenomen național, cu audiențe record și personaje care au rămas în memoria publicului.

Serialul, care numără 126 de episoade, spune povestea de dragoste dintre Codruț Fieraru (interpretat de Denis Ștefan) și Irina Dumbravă (Andreea Ibacka), doi tineri proveniți din medii total diferite. Relația lor este pusă la încercare de prejudecăți, tradiții și conflicte de familie, într-o poveste ce îmbină drama, umorul și tensiunile sociale într-un mod captivant.

La momentul primei difuzări, „Inimă de țigan” a înregistrat audiențe impresionante și a contribuit la lansarea sau consolidarea carierei mai multor actori români. Succesul său a depășit granițele țării, telenovela fiind difuzată ulterior și în alte state din Europa și America Latină.

Când va fi difuzat serialul „Inimă de țigan”

Revenirea în grila Acasă TV le oferă telespectatorilor ocazia de a retrăi emoțiile unei povești care a ținut milioane de oameni în fața televizoarelor. Serialul va fi difuzat în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 20.00. Prima ediție este programată pentru duminică, 8 februarie 2026, într-un interval de seară dedicat producțiilor romantice și dramatice. Pentru cei care nu pot urmări episodul în premieră, postul va difuza și o reluare după miezul nopții, de la ora 0.30.

Programarea de weekend le permite fanilor să urmărească serialul într-un ritm relaxat, într-un interval cu audiență ridicată, ideal pentru producțiile de acest gen. De-a lungul anilor, reluările au demonstrat că povestea rămâne la fel de apreciată, iar personajele – de neuitat. Cupluri precum State și Flăcărica sau conflictele dintre familiile Fieraru și Dumbravă continuă să fie intens comentate, chiar și la ani distanță de la finalul serialului.

Popularitatea „Inimă de țigan” a fost reconfirmată și prin reuniunile distribuției, care au stârnit valuri de nostalgie în rândul fanilor. Pentru mulți dintre actori, inclusiv pentru Carmen Tănase, unele roluri au rămas profund ancorate în suflet, dovadă fiind mărturisirile emoționante despre impactul pe care aceste personaje l-au avut asupra lor.

