INNA a dovedit în repetate rânduri că nu are inhibiții și nu are rețineri să fotografieze în ipostaze provocatoare. De data aceasta, cântăreața și-a surprins fanii cu o fotografie în costum de baie, însă purta o jachetă din piele și cizme lungi. Vedeta are o siluetă de invidiat și nu se ferește să își expună corpul pe rețelele de socializare.

Ultima fotografie postată de vedetă pare că nu a fost pe placul tututor, astfel că mai mulți au criticat-o pentru felul indecent în care a ales să se posteze pe Facebook și Instagram.

„Hai că o iei razna… ești frumoasă, cânți extraordinar, dar de ce te expui așa? Îți dau o idee. Pune trei frunze în locurile intime și atât. Sau deloc, că tot acolo ești”, „Nu e invidie. Nu e plăcut ochiului ce vede. O femeie decentă trebuie să se îmbrace decent. Aia e adevărata frumusețe”, „Nu mă așteptam să o văd în ținuta asta obscenă”, „Îmi place mai mult de tine cu hainele pe tine și în spatele unui microfon”, „Nu știu de ce nu pozezi nud?! Ar trebui să te respeți, să uiți de astfel de sesiuni foto!”, au fost o parte dintre controversele stârnite de INNA pe social media.

Pe de altă marte, fanii săi au complimentat-o pe artistă pentru felul în care arată și curajul pe care îl are pentru a apărea așa pe Internet. Mulți au spus că o apreciează pe artistă pentru talentul pe care îl are, însă consideră această expunere a sa mult prea indecentă.

Recomandări „Cum îndrăznește cineva să pună în pericol examenele naționale?” Iohannis îi acuză pe liderii de sindicat și spune că profesorii „au primit tot ce au cerut”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Despre INNA

Elena Alexandra Apostoleanu, cunoscută sub numele de scenă Inna, este o cântăreață e muzică pop, dance și house, unul din artiștii români cu cel mai mare succes și pe plan internațional.

Născută în Mangalia, a urmat cursurile universității Ovidius în Constanța, unde a absolvit Facultatea de Științe Politice. Debutul în muzică a fost în anul 2006, cu piesa „Hot”, o colaborare cu trupa Play&Win. Colaborarea a fost una de succes, propulsând-o pe artistă pe primul loc în topurile muzicale românești.

Albumul său de debut, „Hot”, a fost lansat în 2009, piesele ajungând și în topurile muzicale din Europa. Succesul albumului a atras atenția casei de discuri Ultra Records din SUA, iar melodiile artistei au ajuns și în SUA, Canada și Regatul Unit.

Au urmat alte cinci albume lansate în perioada 2011-2019 care au consolidat cariera artistei în România și pe plan extern. În 2011, jurnalistul Paul Lester de la The Guardian a numit-o pe Inna „cel mai bun produs muzical de export al României”.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN MOLDOVA. Premierul Belgiei, Alexander de Croo, despre eforturile europene ale României: ”Le-a făcut într-o manieră incredibilă”

În 2016, Inna se alătură ca jurat-antrenor la Vocea României Junior, alături de Andra și Marius Moga. În 2020, a fost anunțată unul din cei patru „detectivi” de la Masked Singer România, alături de Horia Brenciu, Codin Maticiuc și Ana Morodan.

În august 2020, artista a confirmat că are o relație cu rapper-ul Deliric.

Playtech.ro Pe ce a cheltuit Rareș Prisacariu primii bani de la Românii au Talent. Ce cadou și-a făcut singur de Ziua Copilului: „Preferatele mele” EXCLUSIV

Viva.ro Cum arată vila fabuloasă în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță. Valorează un milion de euro, are camere spațioase și piscină în curte

PUBLICITATE PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA - prima copertă de revistă, pe care o poți purta

FANATIK.RO Alimentul consumat de mulți români care poate provoca mari probleme. În cantități mari, e otrăvitor

Știrileprotv.ro Misterul se adâncește după ce s-a aflat cine sunt cei care au murit în naufragiul din Italia

Observatornews.ro "L-a agăţat, l-a întors şi l-a izbit de pământ". Copil de 13 ani din Vaslui a murit, după ce a fost lovit de o betonieră. Şoferul nu a realizat ce s-a întâmplat

Orangesport.ro Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

Unica.ro Ce i s-a întâmplat unei tinere care a leșinat într-o parcare din București: 'Nu pot să îmi revin din plâns'