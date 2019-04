Inna, la un pas să se prăbușească pe scenă. Ce s-a întâmplat cu artista

„Nu am avut căderi de calciu, o singură dată am avut un concert în Maroc și eram foarte răcită, aveam infecție în gât și a fost crunt…Era și 16 octombrie, ziua mea, am fost pe scenă. A fost unul dintre cele mai frumoase concerte. Nu pot să zic că am ajuns la urgențe, nu am ajuns de prea multe ori la urgențe pentru că sunt o persoană puternică, îmi revin repede. Nu am avut niciodată asta, să renunț. La concert am fost atât de fericită…Lămâie, ceai cald, gargară cu sare și a trecut” a spus Inna, într-un interviu acordat pentru Antena Stars.

Interpreta Inna recunoaşte că, în ciuda tuturor laudelor pe care le-a primit pentru look-ul său, are şi momente în care nu se consideră o femeie sexy şi îşi pierde încrederea în propria persoană.

