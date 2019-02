La Premios Lo Nuestro' au fost invitați artiști de seamă din industria muzicală latino precum Thalia, Gabriel Soto, Ozuna, Juanes, Marc Anthony, Anitta, Prince Royce, Alejandro Sanz, Nicky Jam, Lele Pons, Ninel Conde, dar și Reik, Daddy Yankee, Yandel, J Balvin. Cu cei din urmă, INNA a avut colaborări de-a lungul anilor pentru Dame Tu Amor', More than Friends', In Your Eyes' și Cola Song'.

INNA a postat pe rețelele de socializare mai multe poze și video-uri de la eveniment, spunând că trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Artista se află în Miami, după ce a fost în Los Angeles la emisiuni, filmări și evenimente, dar și la sesiuni de compoziție pentru piese noi împreună cu David Ciente, dar și cu artiști și producători din SUA.

INNA a fost invitată la brunch-ul ROC NATION, casă de discuri care o reprezintă în Statele Unite, eveniment la care au participat Jay-Z, Beyonce, DJ Khaled, Usher, Miguel sau P Diddy.

De curând, INNA a lansat piesa Sin Ti', compusă de INNA și produsă de David Ciente, alături de care artista a lucrat pentru fiecare dintre piesele de pe album, dar și Gimme Gimme', Ruleta', Nirvana'.

