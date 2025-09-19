Reacția Oanei a fost tranșantă când cineva a întrebat dacă mariajul cu Șerban Balaban va fi scurt, făcând referire la faptul că ea s-a despărțit de fostul soț după trei ani de la căsătorie. Totul a început pe TikTok, când un bărbat a scris în comentarii dacă relația cu Șerban Balaban nu va dura decât câteva luni.

Răspunsul acid al Oanei Radu

Oana Radu s-a arătat vizibil iritată de întrebare și a răspuns acid, precizând că nu va rămâne într-o căsnicie doar pentru formalități, dacă nu se simte fericită. „Nu poți să stai liniștit de focul meu, că nu știi cât durează căsnicia asta? Vrei să-ți zic ceva? Durează cât timp o să fiu fericită.

Dacă nu-s fericită, la revedere. Nu asta trebuie să facem în viață? Nu e important să ne punem pe noi pe primul plan și să alegem cum e mai bine pentru noi? Tu dacă ești nefericit sau ai fost nefericit într-o căsnicie anterioară, ai fi stat? Sau ce trebuie să facem acum, dacă ne-am căsătorit sau ne-am găsit un iubit sau o iubită? Trebuie să stăm acolo doar pentru că am făcut niște acte?”, a explicat Oana Radu într-un videoclip pe TikTok.

Cântăreața a subliniat încă o dată că nu a fost fericită în căsnicia cu fostul ei soț, Cătălin Dobrescu, și că va urma mereu ceea ce consideră că este mai bine pentru ea, fără să țină cont de părerea altora sau de statutul de căsătorie.

Recomandări Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor

A precizat că s-ar despărți de Șerban Balaban dacă nu ar fi fericită. „Nu, trebuie să facem cum e mai bine pentru noi. Care e problema? Dacă nu am fost fericită, normal că m-am despărțit și la fel o să fac toată viața mea, pentru că eu sunt cea mai importantă persoană din viața mea și trebuie să fiu bine și să fiu fericită”, a adăugat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Oana Radu și Șerban Balaban nu sunt soț și soție

Oana Radu a făcut lumină în misterul evenimentului recent din Constanța. Nu a fost nuntă, ci o petrecere de logodnă cu Șerban Balaban, cu binecuvântare și promisiuni pentru viitor. Cântăreața a explicat că evenimentul nu a fost o nuntă, ci o petrecere de logodnă, organizată pentru a marca cererea în căsătorie primită de la logodnicul ei. Deși invitații și-au imaginat că asistă la o ceremonie de nuntă, Oana Radu a clarificat că nu a avut loc nici cununia civilă, nici cea religioasă.

La petrecere a fost prezent și un preot, care le-a oferit o binecuvântare cu promisiunea că se vor căsători în viitor. „A fost o petrecere de logodnă, nu a fost nuntă. În primul rând am sărbătorit faptul că Șerban m-a cerut în căsătorie și am simțit nevoia să fac din asta o petrecere, pentru că atunci nu am avut timp să ne bucurăm. Am vrut să primim o binecuvântare. Pur și simplu să vină un preot și să ne citească câteva gânduri, să ne spună câteva vorbe frumoase”, a declarat Oana Radu.

Oana Radu a mai precizat că nunta lor ar putea avea loc anul viitor, iar până atunci cei doi se bucură de această perioadă specială, alături de familie și prieteni. „Nu a fost o slujbă propriu-zisă, a fost o binecuvântare din partea unui preot, pe care a făcut-o sub promisiunea că noi ne vom căsători în scurt timp, și anume am vrea la anul. Practic a fost ceva pentru sufletul nostru”, a declarat Oana Radu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE