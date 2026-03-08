Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”

Situația din regiune s-a tensionat după atacurile lansate de Israel și Statele Unite asupra Iranului. Ca reacție, Iranul ar fi trimis rachete către mai multe state din Golf, printre care Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Arabia Saudită și Qatar. În urma acestor evenimente, zborurile din zonă au fost suspendate pentru câteva zile, iar numeroși turiști au rămas blocați în Emirate.

Printre românii aflați în Dubai în acel moment s-a numărat și Alexandru Țiriac, fiul celebrului om de afaceri Ion Țiriac. Ulterior, acesta a reușit să se întoarcă în România.

Mesajul ironic postat de Ioana Țiriac

În mediul online au apărut numeroase comentarii critice la adresa celor care au ales să meargă în vacanță sau să locuiască în Dubai în această perioadă tensionată. Reacțiile nu au rămas fără răspuns, iar Ioana Țiriac a decis să transmită un mesaj ironic pe Instagram.

„E amuzant cum cei care acum sunt cei mai vocali critici ai Dubaiului sunt aceiași care aproape s-au mutat aici, doar că visul lor nu s-a îndeplinit. Comportament clasic de aproape rezident”, a scris Ioana Țiriac, pe rețelele de socializare.

Cu ce se ocupă Ioana, fiica lui Ion Țiriac

Ioana Țiriac, unica fiică a magnatului Ion Țiriac, a luat o decizie surprinzătoare pentru mulți și s-a angajat în domeniul imobiliar. Această alegere a stârnit uimirea celor din jur, având în vedere că tatăl său deține o avere impresionantă de 2,1 miliarde de dolari, ceea ce îl face cel mai bogat om din România.

Specializată în economie în Statele Unite ale Americii, Ioana Țiriac a preferat să își construiască propria carieră, independentă de afacerile familiei. În loc să se implice în imperiul financiar al tatălui său, ea a optat să devină agent imobiliar la o firmă de prestigiu din Emiratele Arabe Unite. Decizia ei arată dorința de a-și construi singură un mic imperiu.

Sophie Ayad, mama Ioanei Țiriac, a postat pe rețelele de socializare o imagine în care fiica ei apare la categoria „Superstar”, sugerând că se descurcă excelent în noua sa carieră. Decizia Ioanei de a se angaja și de a lucra în afara sferei de influență a familiei demonstrează ambiția și independența sa, trăsături pe care le-a moștenit, probabil, de la tatăl său.

