„Nu! Dacă aș fi avut vreodată vreo frică, cred că asta e! (n.r. – să îi dea cineva „ghost”) După fiecare întâlnire, așteptam feedback. Dacă nu primeam imediat, cum intram în casă și mă demachiam trebuia să aud telefonul! Dacă nu, nu era bine! Nu știu, nu mi s-a întâmplat niciodată! (n.r. – să nu primească mesaj după o întâlnire) Ar fi fost foarte ciudat!

Mai aud la prietene, ele trec prin chestia asta! Eu oricum stau prost la capitolul încredere în mine, în ciuda faptului că nu arăt! Nu cred una sau alta despre mine, dar mă zguduie dacă nu primesc feedback.

Cumva m-ar termina cred! Eu am zis întotdeauna: Nu, nu e cazul! Hai să rămânem prieteni! Când eram mai mică, chiar și sub 20 de ani, aveam chestii de genul! Când mă despărțeam, făceam urme pe mașină, era o dramă, o poveste! Cred că după ce am ajuns actriță, m-am mai liniștit!”, a spus Ioana Ginghină pentru Ego.

Ioana Ginghină spune că în trecut își dorea ca despărțirile să fie cât mai interesante, drept urmare, atitudinea ei nu era întotdeauna cea mai potrivită.

„Dacă era iarnă făceam urme, da! Am fost ceva la viața mea! Eu nu simțeam așa, dar cum să te desparți așa când poți să faci o întreagă poveste! După ani de zile când mă întâlneam cu foștii mei iubiți din Sibiu îmi ziceau: Eu nici acum nu știu de ce ne-am despărțit!

Nu știi? Simplu! Eu le făceam în așa fel încât omul nu știa din ce m-am luat! Acum vreo 10-15 ani m-am întâlnit cu un fost iubit din liceu care a venit la București și mi-a zis: Nici până în ziua de azi nu știu de ce ne-am despărțit! I-am spus: Hai mă! M-am plictisit! Știu cum eram!”, a mai adăugat actrița.

