Actriţa a dezvăluit pentru revista VIVA! că unul dintre secretele sale este dieta cu pepene roşu pe care o ţine atunci când vrea să scape de câteva kilograme, însă un stil de viaţă sănătos este cheia unui aspect frumos.

„Iar sunt la dieta cu pepene! Timp de zece zile încerc să mănânc doar pepene roşu, dar n-o să-mi iasă pentru că sâmbătă e ziua Ruxandrei şi o să mănânc… Mănânc pepene cât pot, nu mă abţin. Ieri, de exemplu, am mâncat o felie dimineaţă, apoi am plecat de acasă şi n-am mai mâncat nimic că nu poţi pleca în oraş cu pepenele după tine, în geantă şi apoi seara am mai mâncat o felie. Ah, şi înainte de culcare am mai mâncat o felie. De regulă, ţin cura asta cu pepene roşu timp de 10 zile, dar acum n-o să pot. Pe 27 august plecăm în Grecia şi nu vreau să-mi dezamăgesc fanii de pe Instagram şi să fac niste poze frumoase!”, a declarat Ioana Ginghină în emisiunea „Interviurile VIVA!’.

„De multe ori am ţinut dieta cu lichide şi eram foarte energică. Mă trezeam la ora şase şi totul era în regulă. Efectiv îţi strălucesc ochii, îţi străluceşte pielea’, spune Ioana.

