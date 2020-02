De Livia Lixandru,

Ioana Ginghină și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat, iar acum trece printr-o perioadă foarte frumoasă.

„Sunt fericită, sunt ok, sunt îndrăgostită. Nu vreau să dau mai multe detalii, că e vorba de Ruxy, vreau să o menajez de toate aceste ştiri”, a declarat Ioana Ginghină, potrivit spynews.ro.

Ioan Ginghină a ținut să precizeze că a trecut printr-o perioadă grea, însă toată experiența a întărit-o și a ajutat-o să fie o femeie asumată, că acum este mai atentă la propria persoană și la nevoile ei.

„Experiența prin care am trecut mă face să ştiu clar că mai rău de atât nu se poate. Am trecut printr-o chestie, adică ok, ne despărţim. Ce poate să se mai întâmple. Ok, mă despart”, a mai spus actrița la Antena Stars.

