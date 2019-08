Ioana a acordat un interviu revistei Viva!, în care a povestit care este relația dintre fiica ei și fostul soț, Alexandru Papadopol.

„Am stabilit la divorţ că fiecare dintre noi va petrece două weekend-uri pe lună cu Ruxi şi câteva zile în timpul săptămânii, însă Alexandru are un proiect acum, filmează foarte departe de Bucureşti şi nu se poate ţine de program. Şi iar, pot să spun, am avut dreptate!”, a mărturisit Ioana Ginghină pentru VIVA!

Ioana Ginghină

Alexandru Papadopol nu va rata însă aniversarea de 11 ani a fiicei lui.

„Ne vom vedea sâmbătă, de ziua Ruxandrei, şi am înţeles că şi duminică vom merge undeva, toţi trei. Ei acum suferă puţin, amândoi. Alexandru pentru că nu mai are o relaţie apropiată cu Ruxandra, fetiţa îşi doreşte să se apropie, dar nu ştie cum şi eu sunt la mijloc şi încerc să fac o mediere. Dar o să fie bine, sunt sigură, pentru că Ruxi este un copil extrem de înţelept şi de matur. Ea a fost întotdeauna un copil special, poate şi pentru că am luat-o întotdeauna cu mine peste tot!”, a declarat Ioana la emsiunea „Interviurile VIVA!”.

