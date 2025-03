În urmă cu câteva luni își anunțau despărțirea, iar Sebastian Dobrincu a apărut în brațele Otnielei Sandu care i-a fost alături o perioadă scurtă. După ce s-au separat, afaceristul a apărit din nou alături de Ioana Ignat, care a și lansat o piesă despre care mulți au crezut că îi este dedicată lui Sebastian. Interpreta rupe tăcerea.

„Nu trebuie să fie în totalitate despre mine, empatizez și cu poveștile altor oameni. Am făcut și teatru așa că pot să mă transpun într-o poveste. Este o piesă în care mă regăsesc, dar nu am scris-o singură, am scris-o cu alți doi colegi. Am scris-o ca să ne placă, am creat o poveste. Dar, într-adevăr, sunt niște lucruri și reale acolom există un sâmbure de adevăr, dar nu în totalitate”, a povestit Ioana Ignat la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu au fost văzuți împreună la scurt timp după ce afaceristul s-a despărțit de Otniela Sandu. Milionarul a spus că s-au întâlnit întâmplator.

„Eu nu am văzut ca el să fi declarat asta (n.r. că Sebastian Dobrincu a declarat că s-au întâlnit din întâmplare) (…) Important e să fim fericiți separat, zi de zi, că ăsta e scopul vieții să fii fericit individual, să nu depinzi de cineva și eu sunt fericită singură, el cu siguranță, e fericit singur și împreună suntem fericiți”, a declarat Ioana Ignat, în cadrul unei emisiuni TV.

