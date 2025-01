Din păcate, pe lângă alte situații delicate pe care le-a întâmpinat de-a lungul vieții, Ioana Tufaru s-a confruntat și cu multe probleme de ordin financiar, dar și cu probleme de sănătate, care și-au spus cuvântul de multe ori.

O situație care însă a lăsat răni adânci în sufletul femeii este pierderea unei sarcini, în urma căreia, din păcate, s-a confruntat și cu multe complicații. Ioana încă se gândește la acele momente, mai ales că a fost părăsită de partenerul ei. „Au apărut complicații pentru eu nu am știut că s-a oprit din evoluție și m-am dus pe la 5 luni când am văzut că nu se mișcă deloc. (…) Au fost complicații, am stat…”. Citește declarația completă pe WOWbiz.ro.

