Ioana Tufaru, care e fiica regretatei artiste Anda Călugăreanu, a locuit ani de zile într-o garsonieră de la Gigi Becali. În iarna lui 2023, ea, soțul ei și copilul au fost evacuați și s-au mutat cu chirie într-un apartament din București, unde chirie plătesc 1.200 de lei, iar utilitățile ajung la aproximativ 600 de lei pe lună.

Ce are în frigider Ioana Tufaru

Având în vedere că se confruntă cu probleme financiare, Ioana Tufaru e atentă chiar și la banii pe care îi cheltuie pe mâncare. „Nu gătesc foarte mult că oricum rămâne mâncare și nu suport să arunc mâncarea. Mi se pare risipă! O dau amărâților de pe stradă că am atâția în drum. Pun în caserole din alea de plastic, de unică folosință, și le dau să mănânce. E cea mai mare pomană”, a declarat Ioana Tufaru, pentru Fanatik.

Ulterior, ea a făcut și inventarul alimentelor din frigider, care pare mai mult gol. „După cum vedeți, am frigider “de criză” (râde – n.r. ). Așa îi zice Ionuț. Am și eu acolo strictul necesar. Margarina și brânza topită nu lipsesc pentru că fac sandviciuri pentru Luca la școală, zilnic.

În rest, am o oală cu paste, și două castroane în care în unul am ficăței cu ou, și într-unul ficăței simpli. Luca nu mănâncă cu ou. Și mai am niște crenvurști”, a mai recunoscut ea. Având în vedere că vine Paștele, Ioana Tufaru se plânge că nu va avea miel pe masă, că e scump.

„Se apropie Paștele și începem și noi ușor, ușor să ne pregătim, ca fiecare. Merg la cumpărături, dar limitat. Voi cumpără strict ce am nevoie. În meniu vom avea așa: ouă vopsite – pe care le vopsesc eu, rar cumpăr gata vopsite, deși sunt ok și alea, dar puțin mai scumpe.

Nu vopsesc multe, vreo 15 ouă așa. Pentru că mai și primim de pomană și alea fierte se strică, nu țin mult. O să cumpăr un cozonac, fac ouă umplute că sunt preferatele lor, sarmale fac multe și la Paște, și la Crăciun. Fac multe pentru că împart mereu! Miel mâncăm de fel, dar nu cumpăr că este scump, și îl vom înlocui cu porc sau pui, o să văd. Și cam atât”, a mai declarat ea.

De ce nu muncește Ioana Tufaru

Ioana Tufaru a fost criticată de-a lungul anilor că se plânge mereu de faptul că nu are bani, dar refuză să muncească. Ea a explicat acum că nu este aptă pentru muncă din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Are o pensie specială, iar înainte făcea figurație la teatru.

„Știi cât am discutat eu despre treaba asta? Cred că a fost cel mai discutat subiect. În primul rând, cei care mă acuză trebuie să se gândească și la motive. Nu îmi place să dau detalii de mine, de organismul meu, de corpul meu. Sunt un om cu probleme de sănătate. Un om care nu poate depune foarte mare efort. Am lucrat, dar nu am lucrat niciodată cu carte de muncă, ăsta e un lucru foarte adevărat și mi-l asum. Tot eu n-am vrut, dar am lucrat. Dă-mi voie să te întreb un singur lucru. Dacă tu-mi spui mie acum: «Ioana, hai la mine să faci curățenie în casă și pentru treaba asta, eu te plătesc». Nu tot muncă se numește? E la negru, nu-i la negru, e colaborare, dar e tot muncă”, a spus fiica Andei Călugăreanu în emisiunea „În oglindă”.

