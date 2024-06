În vârstă de 47 de ani, Ioana Tufaru s-a confruntat de-a lungul anilor cu probleme financiare. O perioadă a încercat să lucreze la teatru, însă n-a reușit să obțină un job stabil, apoi a ajuns să facă curățenie la cerere în casele apropiaților, contra cost.

Gigi Becali a fost cel care i-a sărit în ajutor, i-a oferit acesteia o garsonieră unde să locuiască cu familia. Timp de nouă ani, Ioana Tufaru a stat în locuința oferită de omul de afaceri, într-un complex imobiliar ridicat de el.

Ioana Tufaru: „Am adăugat George drept mulțumire domnului Gigi Becali”

Pentru a-i mulțumi lui Gigi Becali, Ioana Tufaru a făcut un gest neașteptat, pe băiețelul ei l-a botezat George, ca pe omul de afaceri. Ea și-a și dorit ca acesta să îi fie naș micuțului, însă visul ei nu s-a concretizat.

„Inițial voiam ca pe fiul meu să îl cheme David, dar a devenit o modă și nu am mai vrut. I-am pus Luca, pentru că am auzit o mămică când și-a strigat copilul și am vrut neapărat, Andrei pentru că mi-am dorit clar și am adăugat George drept mulțumire domnului Gigi Becali, pentru tot ce a făcut pentru noi.

Ne-am dorit la vremea aia să ni-l boteze. El a fost aproape de noi din umbră”, a declarat Ioana Tufaru, conform wowbiz.ro.

În prezent, Ioana Tufaru nu mai locuiește în garsoniera lui Gigi Becali, ea a părăsit locuința și s-a mutat cu chirie într-un apartament din cartierul Militari Din București.

De ce Ioana Tufaru a fost evacuată din garsoniera lui Gigi Becali

La începutul lunii decembrie a anului trecut, Ioana Tufaru s-a mutat cu soțul ei și fiul lor într-un apartament cu două camere din Militari. Stă cu chirie și plătește lunar 1.200 de lei, însă povestește că acum condițiile sunt mult mai bune. Fiica Andei Călugăreanu a mărturisit că în blocul pe care Gigi Becali îl deține regulile erau foarte stricte.

„Am plecat de acolo pentru că, bine, nu aș vrea să vorbesc foarte mult despre asta. Am plecat că nu se mai putea să mai stăm acolo, am înțeles că are alte planuri cu blocul acela, nu pot contesta asta. În orice caz, recunoștința noastră rămâne veșnică pentru acest minunat om, ne-a ținut acolo, pe 3 august am fi făcut 9 ani de când stăm acolo și omul cât să te țină, la un moment dat era de așteptat că aici se va ajunge, pentru că na… Ne-a anunțat înainte, ne-a dat un termen.

M-am mutat în Militari acum. Pentru un apartament cu două camere, 1.200 de lei mi se pare foarte bine. Pe 18 decembrie ne-a dat cheia. A fost un nou început. Aici e mult mai bine, mult mai liniște. Cei de la administrație, de la blocul lui Gigi Becali, aveau niște reguli foarte stricte pe care noi trebuia să le respectăm. Știi cum e… le respecți până la un punct. Mai bine că s-a întâmplat așa”, a declarat Ioana Tufaru, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

