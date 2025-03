„Nu, nu voi candida la postul de președinte al României. Am candidat, am primit 1,3 milioane de voturi, Călin Georgescu a primit 2,1 milioane de voturi, urma să câștige al doilea tur de scrutin. Așa că decizia în acest moment este la domnul Călin Georgescu”, a spus George Simion la Realitatea Plus, conform Agerpres.

Și a continuat: „Când oamenii votează pe cineva să-i reprezinte, trebuie ca acest lucru să se întâmple. De aceea eu voi face mai departe ce zice domnul Călin Georgescu și ce am vorbit luni cu domnul Călin Georgescu și cu doamna Ana Maria Gavrilă, nimic altceva. Mai sunt foarte puține zile până când se pot depune dosarele de candidatură”.

El nu a negat însă că a strâns semnături pentru propria candidatură, în contextul în care mai sunt 4 zile până la data limită de depunere a candidaturilor la BEC.

„Nu vreau să stric unele știri false, care s-au perindat la unele posturi de televiziune, dar nu am complotat, nu am strâns, fără știrea domnului Călin Georgescu, semnături. Nu am făcut altceva decât să fiu corect față de propria conștiință, față de poporul român. Mai departe, vreau să fiu în continuare corect și nu mă voi da niciun pas, în stânga sau în dreapta, și rămân pe aceleași poziții”, a conchis Simion.

Anunțul a venit însă înaintea ședinței AUR, care încă nu s-a terminat la momentul redactării acestei știri.

Călin Georgescu a pierdut și ultima șansă de a candida la alegerile prezidențiale din primăvară, după ce Curtea Constituțională i-a respins marți, 11 martie, contestația depusă în urma invalidării candidaturii de către Biroul Electoral Central.

