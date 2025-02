În momentul în care a văzut că declarațiile lui Alex Chipciu s-au viralizat în mediul online și nu numai, Anca Alexandrescu, prezentatoare la Realitatea Plus, televiziune care îl promovează intens pe Călin Georgescu, l-a atacat pe fotbalist.

„Am văzut că sunt acum unii în extaz, sunt înnebuniți că nu știu ce fotbalist, un trist, a făcut un exercițiu intelectual și a vorbit el despre cât de proști sunt românii. Ăsta mai rămăsese să ne dea lecții, un fotbalist, despre cine și cum ar trebui să votăm. Nici nu mă interesează să îi pronunț numele.

Marș, mă, îi spun direct! Du-te pe teren, fă-ți treaba ta, lasă-ne pe noi, că știm mai bine cu cine trebuie să votăm și ce trebuie să facem. Dar voi continuați cu propaganda asta deșănțată, cu articolele scrise la indigo”, a spus Anca Alexandrescu în direct la Realitatea Plus.

Ce a spus Alexandru Chipciu

Replica oferită de prezentatoare vine după ce Alex Chipciu a spus despre Călin Georgescu că este un „debil mintal” pe care l-au votat românii și că asta este, de fapt, educația din țară.

„Un circ total, o mascaradă! Eu nu vreau să tac! Dacă voi avea vreodată de pierdut, nu îmi pasă. Asta e, îmi asum! Promovăm tragicomedia, gecile, firme, Burberry… Fake! Asta e viața în România. În 2025, când iei haine de la băieți… dacă dai o spargere, cum au dat ăia la coiful dacic, te caută poliția. Băieții aduc haine fake. Să vedem factura, nu a dat 3.000 de euro. În 2025 se poartă firmele mai șmechere. Scrisul ăla mare e depășit! Circ total, promovăm circul.

Dacă noi credem în determinism, efectele vor fi cauzele de acum. Oamenii te înjură de copii. Aș vrea să spun că rasa asta, homo sapiens, are o capacitate reflectivă, își tot schimbă comportamentul, la ei nu se poate. Asta e educația noastră! Apoi vom fi surprinși că am votat un debil mintal, două milioane de oameni, după aia ne mirăm, suntem surprinși de ce se întâmplă. 40 de ani am fost conduși în comunism de un dement, de un incult”, a spus Alex Chipciu după meciul pierdut de Universitatea Cluj la Craiova.

Dacă Anca Alexandrescu a ales să-l atace pe sportiv, Gigi Becali i-a luat apărarea și a spus că nu știa că Alex Chipciu este atât de inteligent și poate avea un astfel de discurs după un meci de fotbal.

„Îți dau cuvântul meu de onoare, l-am sunat pe MM și i-am zis: «N-am știut că băiatul ăsta este atât de inteligent». Aia a fost o declarație în care a spus că Georgescu e debil mintal. Mi-a plăcut discursul lui, s-a luat și de Șumudică, dar l-a lăudat și pe Mirel. A avut un discurs extraordinar.

Nu poate să se ia de FCSB, eu l-am adus când nu era nimeni și apoi a făcut milioane. Vine la mine și-l angajez la club. Eu îl angajez. El trebuie să vorbească liber la viața lui și la ce se întâmplă în activitatea lui”, a spus Gigi Becali.

