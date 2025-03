Liviu Vârciu a făcut un pariu cu el însuși în momentul în care a decis să investească în industria cinematografică din România. Chiar dacă de-a lungul timpului a declarat că vrea să se îmbogățească din aceste proiecte, ajuns la cea de-a treia parte a filmului ”Zăpadă, Ceai și Dragoste”, dorința lui Vârciu este aceea de a convinge publicul din România să se îndrepte și mai mult către filmele autohtone. „Al doilea film e pagubă, abia al treilea îmi plătește facturile. Mi-au ieșit două părți pentru că nu am vrut să tai din el. Noi am filmat pentru unul, dar de fapt au ieșit trei ore de film și nu am vrut să tai. Trebuia să tai o oră și jumătate, să montez. E adevărat că poate ieșea mult mai bun, ieșea o nebunie, să tai o oră jumate și să las fazele bune era o treabă. Am la prima parte „Zăpadă ceai și dragoste” varianta lungă și o să-l scot pe DVD pentru cine mai are DVD-uri. Iar varianta la 2 și 3 o să lipesc și o să fac o variantă să vadă lumea un film bun. Dar asta o să fac mai târziu pe hologramă, când o să fie hologramă”, a declarat Liviu Vârciu pentru Libertatea, completând că speră ca finalul trilogiei să rămână cât mai multe săptămâni în cinematografele din toată țara. „Miza mea este să scot lumea la film în cinematograf. Eu de asta am făcut film. Vreau să scot oamenii din casă, să iasă cu prietenii, cu iubita, să vadă un film la cinema. Nu știu dacă o să-l dau pe vreo platformă. Nu știu ce fac în momentul ăsta, eu îmi doresc să rămână în cinema cât mai mult timp, ca oamenii să vină aici”.

„Nea Mărin a făcut un ciubuc în ziua în care eu filmam”

Dacă până acum mai făcea glume legate de bani și de pierderile pe care le-a avut cu filmele produse de el, de această dată Liviu Vârciu spune că nu mai este asta o miză. „Nu fac bani din cinematograf. Să nu credeți că mă apuc să chem oamenii că fac eu avere. Luăm mai puțin de un dolar din bilet, adică nu este nimic. Banii se iau tot din platformele de streaming, dar eu vreau să vină omul în cinematograf”, a mai completat actorul.

Asta nu înseamnă că renunță la ideea de a economisii bani prin neplata unora dintre actori, în principal pe cei care au doar scurte apariții în lungmetraj. Printre cei pe care nici nu vrea să conceapă să îi plătească se numără și Nea Mărin. Dacă la primul film l-a convins să accepte, de această dată prezentatorul emisiunii „Poftiți pe la noi”, l-a lăsat cu ochii în soare.

„Îți spun eu ce s-a întâmplat. Nea Mărin făcut un ciubuc în ziua în care eu filmam și a luat ciubucul. Dacă este o chitră. Păi cum era să-l plătesc. Familia. Nu mai e familie acum? Nu mai suntem familie? Să mai zic o dată, poate nu s-a înțeles. Nea Mărin a avut un ciubuc și s-a dus la un ciubuc, să ia nu știu cât ia el, 15 lei, 20 de lei, ca să danseze și nu a venit la mine la filmare. A trebuit să iau pe altcineva”, a povestit amuzat Liviu Vârciu pentru Libertatea.

Vârciu nu doar că nu concepe să plătească prieteni apropiați sau pe cei din familia lui, dar nici nu le oferă roluri importante în lungmetrajele produse de el fără un casting în prealabil. „Carmina trebuie să dea casting. Carmina nu s-a născut și gata poate să apară în filmele mele. N-a venit la casting pentru că nu aveam rol pentru ea. Dar când voi face un film eu nu o să îmi bag copiii doar că s-au născut sânge din sângele meu. Nu tati, la casting că mai sunt o grămadă de oameni talentați”, a declarat Liviu Vârciu despre o posibilă colaborare cu fiica lui cea mare.

