Simion îl va ajuta pe Georgescu să strângă semnături

„Eu, George Simion, nu voi candida la aceste alegeri prezidenţiale” a declarat liderul AUR, participând la Conservative Political Action Conference (CPAC) în SUA. El a adăugat: „După ultimele două discursuri ale vicepreşedintelui Vance, este greu de crezut că cineva îl va mai putea scoate din cursă pe domnul Călin Georgescu”.

Simion a estimat că până sâmbătă vor fi strânse cele 200.000 de semnături necesare pentru candidatura lui Călin Georgescu.

„Cred că sâmbătă vom avea deja cele 200.000 de semnături necesare pentru o altă candidatură a domnului Călin Georgescu”, a afirmat el, subliniind importanța acestui sprijin.

În paralel cu anunțul privind alegerile, Simion a dezvăluit planurile AUR pentru un protest masiv. „Pe 1 martie, va avea loc cel mai mare miting posibil, unul autorizat, unul organizat, în zona Universitate – Piaţa Victoriei”, a declarat el. Scopul manifestației este de a cere demisia guvernului actual, pe care Simion îl consideră „ilegitim”.

Gigi Becali susține că va candida la prezidențiale în locul lui Simion

Cu câteva ore înainte de anunțul făcut de George Simion, omul de afaceri și deputatul AUR , Gigi Becali, a anunțat că dacă Simion nu va intra în cursa electorală din primăvara acestui an, atunci va candida el, ca independent.

„Dacă AUR nu va pune candidat, dacă nu candidează Simion, o să candidez eu independent”, a susținut Gigi Becali.

Cu toate acestea, Becali a declarat la acel moment că după cunoștințele sale, George Simion nu ar fi vrut să renunțe la candidatură.

„Nu i-am spus, pentru că eu ştiu că el va candida. Eu nu am nevoie de candidatura asta, dar el, Simion, trebuie să candideze. El va candida, de asta îmi şi permit să spun că îmi depun candidatura, că nu am eu nevoie la vârsta mea de candidatura asta, dar spun asta ca să îl forţez pe el să candideze. Ştii de ce îl forţez să candideze? Pentru că Georgescu nu va fi lăsat şi atunci el are o şansă”, a adăugat deputatul AUR.

