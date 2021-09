Cristina Cioran a atras atenția cu cea mai recentă imagine postată pe rețelele de socializare, pe Facebook și pe Instagram. Vedeta apare cu fetița sa de doar două luni în brațe. Ema e pozată în timp ce suge din biberon. Mămica a afișat un zâmbet larg, semn că e împlinită pe deplin.

Fanii ei imediat au remarcat noua fotografie și au reacționat cu aprecieri și comentarii frumoase: „Nu credeam că o să te văd așa râzând de fericire! (…)

Să va trăiască, să fie sănătoasă! (…)

Așa arată fericirea! Felicitări! (…)

Ce frumoasă este! O minune”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor pe Instagram vedetei.

De ce a născut Cristina Cioran prematur

Se pare că nașterea ei prematură a fost cauzată de o toxiinfecție alimentară. Și-a dat seama imediat că ceva nu este în regulă cu ea și a sunat la 112 și a mers la spital, unde i-a dat naștere Emei. „Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Duminică am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba.

Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut. Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen”, a explicat Cristina acum ceva vreme.

