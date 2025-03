La sfârșitul lui 2023, împins de probleme medicale și financiare, Irinel Columbeanu s-a mutat de bunăvoie la azil, în Ghermănești, lângă București. S-a bazat pe ajutorul lui Ion Cassian, directorul centrului de îngrijire, pe care îl cunoștea de ani de zile. La azil se află și acum și, conform spuselor directorului, e într-o stare mult mai bună.

Despre activitățile pe care le are acolo, Ion Cassian a spus că și Irinel Columbeanu, la fel ca alți pensionari, e liber să facă ce își dorește. Nu ajută la grădinărit, asta e cert.

Ce face Irinel Columbeanu la azil

„Avem vreo 2 -3 pensionari care grădinăresc, alături de mine, plantăm flori împreună, munci ușoare. Însă, Irinel Columbeanu este din alt film, lui îi place să privească. El avea grădinar, pe vremea când era milionar și locuia la vila din Izvorani”, a spus Ion Cassian pentru Click. În schimb, îl laudă pe fostul milionar pentru priceperea pe care o are la cărți.

„La noi, aici, fiecare pensionar face ce dorește, în timpul liber. Unii se plimbă, alții stau de vorbă sau dau de mâncare peștilor din bazin, grădinăresc. Le vin rudele, stau la o cafea. Alții, joacă rummy, table, jocuri de societate.

Irinel Columbeanu este însă foarte bun la cărți, mai ales la macao, îi învinge pe toți, e numărul 1. Este foarte isteț, o să-l provoc și la șah. Are o minte brici, la vârsta dumnealui. După cele trei AVC-uri suferite, se află într-o stare fizică și psihică foarte bună, cum n-a mai fost el în ultimii ani”, a mai adăugat Ion Cassian.

Pe viitor, Irinel Columbeanu ar putea merge la mănăstiri, în excursii organizate. „Am mai organizat excursii la mănăstiri, până în pandemia de Covid-19, dar vom relua în vara asta discuțiile cu firmele de transport. Îl invităm și pe Irinel Columbeanu.

El încă mai are nevoie de bani, dacă cineva vrea să-l ajute. Tot ce primește din pensie este suma de 1.650 de lei. Unde să se mute, cu acești bani, ce să mănânce și cum să plătească o chirie? La noi costă în jur de 4.500 de lei lunar cazarea și masa. Îl vom găzdui și îl vom ajuta, cât va dori să stea la noi. Mi-a devenit un prieten drag”, a încheiat directorul.

Unde pleacă Irinel Columbeanu la vară

Irinel Columbeanu pleacă de la azil toată vara. Se simte atât de bine, încât medicii i-au dat acceptul să călătorească. Astfel, Irinel Columbeanu plănuiește să plece toată vara de la azil și să o petreacă în America, la fiica lui, la Irina Columbeanu. „Vestea bună este că pot zbura iar cu avionul. Am vorbit cu Irina, ne vom revedea în curând. De data aceasta o să merg eu în America. Sper să pot sta acolo toată vara”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Cancan.

Până de curând, medicii s-au împotrivit ca fostul om de afaceri să călătorească, starea lui de sănătatea era una precară și nu rezista drumului. Conform spuselor lui, Irinel Columbeanu și-a vizitat fiica în America și în urmă cu câțiva ani, însă nicio poză nu a fost făcută publică din acea călătorie.

„Îmi amintesc cum era să ratez acea plecare. Abia la aeroport am observat că-mi expira pașaportul. Am avut noroc cu vameșii. Apoi am rezolvat problema acolo, la consulat. De data aceasta voi avea grijă ca totul să fie în ordine”, a mai spus Irinel Columbeanu.

