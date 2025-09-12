În urmă cu o zi, Irina Loghin a anunțat că cineva îi folosește imaginea și vocea pentru a putea să își vândă produsele. Cântăreața nu are un contract de publicitate cu o astfel de firmă, iar imaginile ar fi contrafăcute.

De altfel, mai multe vedete s-au plâns de această situație, de-a lungul timpului, spunând că imaginea lor a fost folosită în mod fraudulos.

„Sunt societăți și chiar și persoane fiăzice, care se folosesc de imaginea doamnei Irina Loghin, pentru a vinde produse. Produse care sunt exagerat de scumpe, care sunt foarte proaste, care sunt neautorizate. Doamna Irina Loghin a ieșit de mai multe ori public. (…) Sub nicio formă să nu cumpere aceste produse în care doamna Irina apare. Dumneaei nu face reclamă deloc unor astfel de produse. Se poate observa cu ușurință că sunt realizate cu inteligență artificială”, a declarat avocata Irinei Loghin, la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

Irina Loghin a postat un mesaj pe rețelele de socializare despre situația controversată în care a ajuns și și-a sfătuit fanii să nu se lase păcăliți.

„Vreau să vă aduc la cunoștință o situație gravă și deranjantă care mă afectează direct. Recent, au apărut pe internet clipuri contrafăcute, în care se folosesc imaginea și vocea mea pentru a promova produse minune, cu afirmații false despre sănătatea mea.

În aceste clipuri, apar imagini complet fabricate cu mine în scaun cu rotile, ceea ce nu este adevărat, și niciodată nu am fost în această situație. Mai mult, profesorul Leon Dănăilă, o somitate recunoscută pe plan internațional în domeniul neurochirurgiei, este prezentat în mod fals ca susținător al acestor produse”, a declarat Irina Loghin.

