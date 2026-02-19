„Astăzi este ziua de naștere a doamnei Irina Loghin, ‘mama mea adoptivă! Face o vârstă admirabilă, 87 de ani și eu sunt mândru că de 25 de ani drumurile noastre artistice s-au îngemănat, devenind astfel o mare familie muzicală! Îi doresc sănătate, liniște, bucurii alături de noi și de nepoțica ei minunată!

La orice sondaj scurt și rapid care să privească popularitatea, deplinătatea și eleganța folclorului românesc, locul fruntaș îl deține, fără a sta cineva pe gânduri, doamna Irina Loghin, devenind simbol național, un soi de comoară pe care o iubim cu toții și care-i măreață prin toți anii de slujire a cântecului popular, peste 65, prin perseverență, omenie, glas sublim, inconfundabil!

Să ne trăiți mult și să creem amintiri frumoase în continuare, pentru publicul care se regăsește în proiectul nostru MAMA ȘI FIUL! LA MULȚI ANI!”, a declarat Fuego, pentru Click!

Paul Surugiu, în vârstă de 49 de ani a dezvăluit și cum au ajuns să se cunoască și să colaboreze cu una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară.

„Eu și Irina Loghin împărțim scena de 25 de ani. Am făcut turnee și am văzut împreună trei continente! Avem o legătură dincolo de scenă și dincolo de orice, doamna Loghin are încredere în mine și în sfaturile mele.

Povestea a început în urmă cu 25 de ani, când am lansat celebra melodie ‘Împodobește, mamă, bradul. Doamna Loghin a jucat în clip, mai apoi am povestit și am hotărât să lansăm un proiect muzical. Fără prea mari așteptări, de nici o parte. Eu aveam publicul meu pe zona de latino, dumneaei avea o istorie în spate.

Dar, succesul a fost fulminant! Am realizat două albume de studio, unul în 2003, altul în 2006, împreună cu Orchestra Lăutarii și Nicolae Botgros și ambele au luat discul de platină pentru vânzări. Iar de acolo am construit o frumoasă și trainică prietenie”, a mai dezvăluit Fuego, pentru sursa citată.

