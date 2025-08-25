Irina Loghin, prima apariție în public la două luni de la moartea soțului ei. „Bine v-am găsit, prieteni!”

La 86 de ani, Irina Loghin a cântat live o piesă, la un concert susținut, duminică seară, la Zilele Comunei Dobra (din Dâmbovița).

Irina Loghin arată foarte bine la 86 de ani și și-a început recitalul mulțumind publicului care a susținut-o în poate cea mai neagră perioadă din viața ei.

„Bine v-am găsit, români gospodari și oameni buni! Bine v-am găsit, prieteni! Vă mulțumesc din suflet pentru căldura cu care mă primiți și pentru faptul că ați fost alături de mine la bine, dar mai ales la greu.

Datorită vouă am ajuns să cânt până la această vârstă. Vorba uneia din melodiile mele: «Eu sunt tot Irina voastră, iar voi tot ce am mai bun»! Vă iubesc mult de tot!”, a fost mesajul Irinei Loghin, care a emoționat publicul.

Irina Loghin rămâne una dintre cele mai iubite voci din România, arată un sondaj realizat recent de INSCOP Research. Se pare că majoritatea românilor au un artist preferat, iar cântăreața din generația de aur se află printre cei mai menționați.

Conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research realizat în ultima săptămână din mai 2025, 6% dintre români o numesc pe Irina Loghin drept artistul preferat, iar Andra și trupa Phoenix sunt și ele în top, cu 4,8%, respectiv 4,3%.

Studiul a fost făcut pe un eșantion reprezentativ de 1.150 de persoane, cu o marjă de eroare de 2,9%, deci rezultatele sunt foarte relevante pentru toată țara. „Barometrul își propune să aducă în atenția publicului teme importante și să pună în discuție opiniile românilor despre cultura și identitatea noastră”, spun reprezentanții INSCOP.

