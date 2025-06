Libertatea a stat de vorbă cu designerul din spatele brandului ce i poartă numele și am aflat cum a crescut în fabrica de confecții a părinților săi, loc unde a început toată aventura. S-a conectat cu meșteșugul și designul vestimentar pe meleaguri natale, însă și-a rafinat viziunea artistică în cadrul University for the Creative Arts în Marea Britanie. Irina Voinea ne-a povestit totul despre debutul ei în moda românească în interviul de mai jos.

Libertatea: Ți-ai amintit când ți-ai dat seama prima dată că moda este „drumul tău”?

Irina Voinea: A fost ceva ce a crescut natural în timp. Am fost mereu încojurată de haine, tipare și materiale datorită fabricii părinților mei. Dar moda a devenit drumul meu în momentul în care am înțeles că pot spune ceva autentic prin ea, că pot crea punți între ceea ce sunt eu și ceilalți.

Când ai creat prima piesă vestimentară? Mai ții minte ce era?

Da, îmi aduc aminte că mă rugam de colegii mamei din fabrică să mă ajute să fac haine. Aveam în jur de 7-8 ani și era un compleu inspirat din Spice Girls, negru, cu mâneci din plasă. (nr. Râde). A fost pentru mine un moment magic, să pot să transform ceva atât de simplu într-o formă care îmbrățișează corpul.

Cine te-a încurajat cel mai mult la început? Ai avut mentori sau persoane cheie care ți-au dat curaj?

Întotdeauna am avut mentorii potriviți pentru fiecare etapă din viață, de la profesori, la părinți, la colaboratori și apoi prieteni. În facultate, am avut un profesor care și-a pus amprenta pe destinul meu și m-a îndrumat să fac haine pentru bărbați. A fost acel impuls care mi-a deschis un drum nou, de care m-am îndrăgostit pe loc.

De unde crezi că vine talentul tău? E moștenire de familie sau 100% muncă și autodisciplină?

Cred că vine din amândouă. Am moștenit meșteșugul și disciplina de la părinți, dar mi-am rafinat direcția prin muncă și introspecție. Talentul fără muncă rămâne inert. Tot ce am construit a venit din curaj și perseverență.

Irina Voinea colaborează cu nume sonore din showbizul autohton

Au fost designeri români sau internaționali care te-au marcat în formarea ta?

M-au influențat profund creatori ca Alexander McQueen, Vivienne Westwood sau John Galliano- oameni care nu crează haine, ci universuri. Îmi place moda cu mesaj, cu sens, care merge dincolo de estetică. Din România, admir sinceritatea esteticii autentice, nealterate de trend.

A fost și vreun moment în care ai vrut să renunți? Dacă da, ce te-a făcut să mergi mai departe?

Da, mai ales în perioada de blocaj creativ. Mă simțeam presată să livrez ceva „corect”, „comercial”. Ce m-a salvat a fost întoarcerea la mine, la valorile mele. Și, mai recent, redescoperirea creativității prin AI- care m-a ajutat să-mi regăsesc bucuria creației.

Apropos de AI, de ce ai ales să folosești inteligența artificială în procesul creativ?

Nu îmi este teamă de AI. Dimpotrivă, îl ador. După o perioadă de blocaj creativ, AI-ul mi-a deschis o nouă lume de posibilități. Nu copiez ce generează, dar îl folosesc ca punct de plecare. Este un instrument care îmi eficientizează munca și mă inspiră. Important este cu ce intenție îl folosești. Ca orice unealtă, poate construi sau poate distruge. Eu cred că AI-ul ne poate susține, atâta timp cât știm cine suntem. Cu cât evoluăm mai mult în exterior, cu atât trebuie să rămânem ancorați în valorile noastre interioare. Dacă știi cine ești cu adevărat, nimic din afară nu te poate destabiliza.

Revenind la începuturile tale, cum a fost trecerea de la vis la realitate? Primul atelier, prima colecție, prima prezentare?

Trecerea a fost intensă. Am început în colțul unei fabrici și am învățat totul pas cu pas. Fiecare colecție a fost o etapă de învățare. Prima prezentare a venit cu emoții, cu teamă, dar și cum multă asumare. Nu a fost ușor, dar a fost firesc.

Ce materiale ai ales pentru ultima colecție și de ce? Cât de importantă e sustenabilitatea pentru tine ca designer?

Am folosit materiale naturale: bumbac, în, lână, mătase și două piese speciale: una sculpturală realizată 3D și una cu fibră optică. Sustenabilitatea pentru mine înseamnă coerență, onestitate și respect față de ceea ce creez. Nu creez doar ca să fie „nou”, ci ca să aibă sens.

Cum este cea mai recentă colecție, „Akasha”? În ce fel te-a influențat contextul social sau cultural actual în crearea acestei colecții?

Trăim vremuri intense, iar colecția „Akasha” este un răspuns: o chemare la reîntoarcerea spre esenția, spre suflet. Colecția pornește de la conceptul „înregistrărilor Akasha”- o idee spirituală potrivit căreia există o bibliotecă divină ce conține toate informațiile despre sufletele noastre, din toate viețile pe care le-am trăit. Este despre potențialul nostru original, despre reconectare, despre atingerea cele mai bune versiuni a noastre. „Akasha” uneste vizibilul cu invizibilul, materialul și etericul. Mi-am dorit ca fiecare piesă vestimentară să inspire și să susțină această reconectare.

Cui se adresează noua colecție?

Oamenilor care caută sens, care nu se tem să fie vulnerabili și autentici. Se adresează celor care privesc hainele ca pe o extensie a identității lor, nu doar ca pe un trend.

În ce fel te diferențiezi de ce se face acum în moda autohtonă?

Eu nu creez pentru algoritm, ci pentru suflet. Piesele mele spun o poveste, au o energie și scop. Într-o lume rapidă, aleg să creez încet, conștient și cu sens. Cred că diferența este că nu mă abat niciodată de la cine sunt, indiferent de presiunea din exterior.