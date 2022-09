Femeia de care era îndrăgostit Irinel Columbeanu în liceu: „Eram colegi de bancă, ne înțelegeam bine”. Ea a fost ministru al justiției

Irinel Columbeanu s-a iubit cu multe vedete cunoscute de la noi, cu Romanița Iovan, cu Anna Lesko și Monica Gabor. În timpul liceului, el a fost îndrăgostit de Monica Gherghescu, care mai târziu a devenit Macovei.

„„Am fost coleg cu Monica, fata profesoarei de biologie. Care se chema Gherghescu. Apoi a ajuns faimoasă, acum o cheamă Monica Macovei. Eram colegi de bancă, în liceu. Ne înțelegeam bine, mă mai ajuta și cu cursurile și cu copiatul.

Era drăguță, am fost îndrăgostit de ea o perioadă. Nu am mai ținut însă legătura cu ea. Învăța bine, avea note mari”, a mărturisit Irinel Columbeanu.

Omul de afaceri nu a uitat anii de școală. Își amintește chiar și năzbâtiile pe care le făcea. „Am luat premiu doar în primii ani de școală. În liceu niciodată, deși aveam medii bune, pentru că nu aveam 10 la purtare, din cauza faptului că profesorii mă prindeau fumând.

Obișnuiam să jucăm «Lapte gros» în pauză și acesta era un alt motiv pentru care iar îmi scădeau nota. Eu i-am anunțat pe ai mei, dar n-au făcut iureș prea mare. N-a fost prea mare tam-tam”, a mai povestit el.

„Începeam școala pe 15, îmi plăcea să-mi văd colegele în uniforme. Erau frumoase, aveau sarafan. Am avut șnur galben, la un moment dat. Îmi plăcea matematica, am fost la clasă specială. Am vrut să iau premiu la Olimpiadă, dar nu prea aveam succes. Făceam meditații la germană, engleză, franceză. În liceu, aveam o profesoară frumușică, ne era și diriginte, preda engleza. Îmi plăceau și engleza, și profesoara”, a adăugat acesta.

