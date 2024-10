Conform noii legi a pensiilor, aplicată de la 1 septembrie 2024, Irinel Columbeanu beneficiază de o pensie recalculată. Dacă până de curând primea lunar până în 2.000 de lei, Ion Cassian a anunțat de curând că are cu 120 de lei în plus, așadar fostul milionar are acum pensia peste 2.000 de lei.

Cu toate acestea, banii nu îi sunt suficienți pentru a acoperi cheltuielile la azilul din Ghermănești al lui Ion Cassian. Prietenii îi sar în ajutor, dar și Irina Columbeanu, fiica lui, care locuiește în America.

„I-au mai mărit pensia cu vreo 120 de lei, are acum o pensie puțin peste 2.000 de lei. E mică, da, nu acoperă cazarea aici, la noi, unde tarifele sunt de peste 4.000 de lei, ajung chiar și la 8.000 de lei, dar suntem lângă Irinel Columbeanu. Îl sprijinim și medical, dar și moral. Iar de Sărbătorile de Iarnă, încercăm să îi facem un program frumos, probabil și anul acesta îl va petrece tot alături de familia mea, la masă”, a declarat Ion Cassian, pentru Click.ro.

Cine îl vizitează pe Irinel Columbeanu la azil

De curând s-a aflat că Irinel Columbeanu nu e singur la azil. Tot Ion Cassian a dezvăluit că fostul milionar are o prietenă, fostă profesoară, alături.

„Are aici o prietenă de suflet, este chiar vecina lui. Este o femeie cultă, deșteaptă, îi face plăcere să vorbească cu ea. Și el, la rândul lui, este cult, educat. Cred că doamna a fost profesoară. Dar Irinel mi-a zis că nu vrea să se mai căsătorească vreodată, este exclus!”, a mai declarat el.

Fostul soț al Monicăi Gabor nu are de gând să plece de la azilul din Ghermănești, unde se simte bine. Din păcate, Irinel Columbeanu nu ar avea unde să locuiască. „Nu pleacă de la noi, unde să se ducă? Nu are unde!

Avem și mâncare bună, meniul fiind realizat de un nutriționist, în funcție de afecțiunile celor de aici. Mâncarea este la discreție, mulți vor și câte două porții, la noi nu este limită la mâncare. Vara este un meniu mai lejer, iar iarna e mai consistent”, a mai declarat Ion Cassian, exclusiv pentru Click!

Cum și-a pierdut averea Irinel Columbeanu

Mihai Albu l-a dat de gol pe Irinel Columbeanu. Datorită succesului său, designerul a colaborat de-a lungul timpului cu nenumărate vedete din România, prin prisma profesiei sale a ajuns chiar să aibă și o prietenie cu Irinel Columbeanu.

Sunt în continuare amici, chiar dacă fostul milionar și-a pierdut întreaga avere și a ajuns la azil. „Eu cu Irinel, da (n.r. – au rămas prieteni). Mai vorbim, ne mai sunăm, ne mai sfătuim, e adevărat, nu ca înainte. Mai ales că trece printr-o situație mai dificilă. Sigur că nu (n.r. – nu se aștepta ca Irinel să treacă prin situația de acum)”, a povestit Mihai Albu, invitat la „Online Story”.

Totodată, el l-a și dat de gol pe Irinel Columbeanu, a spus cum și-a pierdut acesta întreaga avere. „Dar eu am știut toți pașii lui, a investit foarte mult pentru un proiect care de atunci era destul de circumspect și destul de la limită. Investea tot ce avea și gira cu tot ce avea pentru acel proiect. Irinel Columbeanu a pierdut toți banii din cauza afacerilor, nu pe femei și cluburi, cum se scrie”, a mai declarat Mihai Albu, în cadrul emisiunii „Online Story”.

