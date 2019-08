Una dintre cele mai apreciate ispite masculine de la „Insula Iubirii” a dat cărțile pe față și le-a spus tututor cum este de fapt Teo.

„Nu vreau să fiu atât de rău. Teodora poartă o mască, e prefăcută, încrezută, are impresia că știe și cunoaște tot. Ea e o enciclopedie, astea sunt lucrurile urâte. Pe de altă parte, e umană, când vrea. Nu vreau să demolez, Teodora are și părți bune. Vrea să fie perfectă în fața televizoarelor, asta vrea să demonstreze tuturor. Când are momentele de liniște, când eram mai intimi, devenea Teodora mai plăcută. Eu vreau să fie o persoană naturală, simplă, nu o mască. Masca o să cadă, o să fii criticat. M-am simțit folosit de Teo, da, pentru că vrea să demonstreze ceva folosindu-mă pe mine. Ajunge la momentele în care mă critică și mă jignește”, a povestit Mircea, la Cool Summer Nights, potrivit Spynews.

