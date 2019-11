Poți surprinde măreția Egiptului într-un circuit de Revelion, alături de Europa Travel, la tariful accesibil de la 799 euro/persoană, plecare din 29.12! Rezervă călătoria până la 08.11 și primești bonus excursiile opționale la Insula Gifton și Muzeul de Egiptologie în valoare de 75 euro!

Descoperă tărâmul piramidelor!

Egiptul abundă în monumente antice, însă vei găsi aici și stațiuni cosmopolite cu resorturi moderne unde să te răsfeți, iar pentru ca sejurul tău să fie unul complet, îmbină tururile culturale cu relaxarea la plajă, fix la trecerea dintre ani.

Cairo, capitala egipteană îți oferă cele mai diverse experiențe de vacanță. Orașul celor 1000 de minarete îți face rapid trecerea de la artefactele faraonice vechi de aproape 5000 de ani la moștenirea medievală coptică. Contrastele se simt cel mai bine în inima orașului – Piața Tahrir, unde se află și Muzeul de Egiptologie din care fac parte 120.000 de piese și antichități faraonice, inclusiv impresionanta comoară a Regelui Tutankhamon, singurul mormânt de faraon găsit intact în Valea Regilor.

Pășește pe urmele faraonilor la Giza, unde se află marele complex mortuar din care fac parte Piramidele Keops (minunea antică), Kefren şi Mikerinos vechi de aproape 4500 de ani, alături de Marele Sfinx, o construcție enigmatică cu formă de leu și cap de om. Poți opta pentru o excursie la necropolele Saqqara și Dahshur, pentru a descoperi primele piramide construite în Egipt, începând cu Piramida în Trepte a lui Djoser și Piramidele lui Sneferu – Cocoșată și Roșie.

Plajă, răsfăț la soare și croazieră pe Nil

Cea mai veche și dezvoltată stațiune egipteană de la Marea Roșie, Hurghada nu putea lipsi de pe lista locurilor de văzut în Egipt în vacanța de Revelion. Răsfață-te pe nisipurile fine, aventurează-te în sesiuni inspirate de snorkeling în apele pline de corali ale insuliței Gifton sau pornește într-un jeep-safari în deșert.

O croazieră pe Nil cu plecare din Aswan poate fi la fel de relaxantă, mai ales că astfel vei îmbina și experiențele culturale, bifând pe rând cele mai cunoscute dintre templele de pe malurile fluviului. Începe cu Templul Philae de pe insulița Agikia – sanctuarul zeiței Isis, Kom Ombo – templul în oglindă dedicat zeilor Sokeb și Horus și singurul lăcaș unde vei vedea mumii de crocodili și Edfu – cel mai bine conservat templu egiptean.

Etern și monumental, Templul Luxor din vechea capitala Teba te întâmpină cu unele dintre cele mai impresionante detalii arhitecturale, Marea Sală Hipostilă dominată de zecile de coloane-papirus acaparându-te instant. Traversează Aleea Sfincșilor, din care se mai păstrează doar o parte, prin ea se unea Templul Luxor cu Karnak, cel mai mare templu egiptean dedicat lui Amun-Ra.

Opțional, poți să vezi Valea Regilor, cel mai vestit cimitir regal din toată lumea, unde au fost descoperite peste 60 de morminte ale faraonilor din timpul Regatului Nou. Aproape de Valea Regilor, construit între stâncile de la Deir el-Bahari, domnește Templul singurei femei-faraon din istoria Egiptului: Hatshepsut. Deși a domnit pentru aproape 20 de ani, perioadă când au fost ridicate o seamă de edificii mărețe sub comanda sa, Hatshepsut aproape a fost ștearsă din istorie de către fiul său vitreg, Tutmes al III-lea bolnav de gelozie.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Revelion Circuit Egipt – tarif: 799 euro/persoana + 409 euro taxe aeroport si cina festiva de revelion, 10 zile (3 nopti cazare in Cairo, 1 noapte tren Cairo – Aswan, 3 nopti cin Hurghada – bonus: all inclusive, 3 nopti croaziera) cazare cu mese conform program la hoteluri de 4*, transport avion, tur panoramic Cairo, ghid local, asistenta turistica. *Bonus: excursii optionale la Insula Gifton si Muzeul de Egiptologie, valabil pana la 08.11, in limita locurilor disponibile! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

