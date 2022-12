În toamna acestui an, Mihai Albu anunța că este într-o relație. Iubita designerului de pantofi este medic chirurg și are o fetiță, în vârstă de 7 ani, dintr-o altă căsnicie. Fostul soț al Iuliei Albu are planuri mari cu partenera sa și a decis că este momentul potrivit ca fiica lui, Mikaela, să o cunoască pe aceasta.

Fiica lui Mihai Albu și a Iuliei a cunoscut-o și pe fata iubitei tatălui ei. Designerul a mărturisit că adolescenta a fost încântată de partenera lui și s-au înțeles foarte bine.

„Iubita mea a cunoscut-o pe Mikaela și s-au înțeles foarte bine. S-au cunoscut și copiii între ei, pentru că și ea are o fetiță, după cum știți. Totul s-a petrecut recent, nu mai știu să vă zic dacă a fost o săptămână, două, nu mai știu exact. A fost foarte frumos acel moment, noi doi și fetițele noastre care s-au jucat și s-au distrat împreună”, a declarat Mihai Albu, pentru Click!.

Momentan, Mihai Albu nu locuiește cu iubita lui și nici nu știe când va face acest pas. Designerul nu are nici planuri de nuntă și nu consideră că un act este atât de important.

„Suntem ok așa cum suntem noi doi, nu avem deloc probleme. Nu ne-am mutat încă împreună, dar suntem bine. Momentan nu avem nici planuri de nuntă, dar părerea mea că nu un act ne ține. Important este să ne înțelegem bine”, a mai spus Mihai Albu.

Motivul pentru care Mihai Albu nu locuiește cu iubita lui

Mihai Albu, în vârstă de 60 de ani, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de o femeie pe care a cunoscut-o în urmă cu doar câteva luni. Cei doi nu locuiesc încă împreună, iar fostul soț al Iuliei Albu a explicat de ce nu s-a întâmplat asta.

„Iubita mea este o femeie foarte discretă, nu vrea să apară. Am cunoscut-o în urmă cu câteva luni prin intermediul unor prieteni comuni. Ea are o fetiță de 7 ani și mama a cunoscut-o și pe cea mică, nu doar pe ea. Se înțeleg foarte bine toate trei, fapt ce mă bucură mult.

Momentan nu locuim împreună, dar avem planuri în viitorul apropiat să facem acest lucru. Sunt discuții între noi cu privire la acest aspect.

Însă sunt și unele lucruri complicate. Eu trebuie să am grijă de mama, este dependentă de mine 24 din 24 de ore, ea are o fetiță de 7 ani, nu că este o problemă micuța, în ceea ce privește mutarea noastră, dar trebuie cântărite foarte bine aceste situații înainte de a face un asemenea pas. Nu este totul atât de ușor”, a spus Mihai Albu pentru Click.

Ce spune Iulia Albu despre actuala iubită a fostului soț

„Întotdeauna mi s-a părut ciudat ca, atunci când o parte dintr-un cuplu divorțat își găsește o jumătate, sa fie întrebată fosta soție, fostul soț, ce părere are in legătura cu asta”, a declarat Iulia Albu.

Și a continuat: „Singurul lucru pe care îl am de declarat este că le doresc casă de piatră, să fie cât mai fericiți împreună. Doamna pare o persoană respectabilă și m-aș bucura ca influența ei asupra fostului meu soț să fie una puternică și, într-un final, fericit, să evităm referirile atât de dese la persoana mea, având în vedere că această relație este între ei doi. Pentru mine este profund deranjant să primesc mesaje de fiecare dată când fostul meu soț dă interviuri sau apare la televizor că a mai găsit ceva de spus despre mine, după 10 de ani de la divorț”, a mai spus Iulia Albu, care a fost căsătorită cu Mihai Albu 9 ani de zile.

