„Așadar … am suferit în data de 24 aprilie 2019 (da, atât de recent) o intervenție de îndepărtare laparoscopică a chistului ovarian și singurul motiv pentru care m-am hotărât să vă povestesc, este că, deși sunt o femeie care a avut si are opiniile celor mai reputați specialiști, am trecut prin ceea ce unele dintre voi au trecut deja si sper că altele nu vor fi nevoite să o facă.

Din fericire, diagnosticul corect nu a venit „prea târziu”, operația a decurs bine, iar a doua zi eram deja acasă. Intervenția a presupus o lună de repaus „de bun simț” și o verificare ulterioară. Nu, nu am avut dureri sau disconfort major și am purtat tocuri chiar de a doua zi”, a scris Iulia Albu pe blog.

