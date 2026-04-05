Horoscop Berbec – 6 aprilie 2026:

Este o zi care îți va pune răbdarea la încercare, dar și puterea de a înțelege unde și cum ai greșit și tu, de s-a ajuns la anumite complicații, mai ales în familie.

Horoscop Taur – 6 aprilie 2026:

Chiar dacă nu este o zi calmă, cum probabil ți-ai fi dorit, poți beneficia de ocazia pe care ți-o oferă de a descoperi motivele care au dus la apariția unor nemulțumiri intense.

Horoscop Gemeni – 6 aprilie 2026:

Este important să fii sincer cu tine și nu numai și să ții cont de drepturile celorlalți, înainte de a-i implica în problemele tale.

Horoscop Rac – 6 aprilie 2026:

Se anunță complicații legate de muncă sau de starea ta de sănătate. Pot fi probleme pe care le-ai ignorat sau le-ai considerat prea supărătoare și nu te-ai ocupat de ele.

Horoscop Leu – 6 aprilie 2026:

Este bine să dai dovadă de deschidere față de cei dragi, chiar dacă ei nu vor face același lucru. E greu să obții ceea ce dorești astăzi, dar nu este un motiv ca să renunți.

Horoscop Fecioară – 6 aprilie 2026:

Poate că lucrurile nu se vor așeza așa cum dorești, dar nici nu vor fi prea departe. E nedrept față de tine să te judeci prea aspru.

Horoscop Balanță – 6 aprilie 2026:

Sunt posibile confruntări zgomotoase cu cei din anturajul apropiat, din diverse motive. Fiecare are durerile lui, acumulate în timp.

Horoscop Scorpion – 6 aprilie 2026:

Ești orientat clar spre obținerea unor avantaje, mai ales financiare, de pe urma unor eforturi, dar știi și tu că trebuie să respecți anumite reguli pentru a le obține.

Horoscop Săgetător – 6 aprilie 2026:

Poți deveni sursă de inspirație sau sursă de stres pentru cei dragi care îți acordă mai multă atenție decât de obicei.

Horoscop Capricorn – 6 aprilie 2026:

Ai de făcut o alegere dificilă, între dorința firească de a coordona totul în familie și a respecta drepturile celorlalți, care vor să facă același lucru.

Horoscop Vărsător – 6 aprilie 2026:

Poate că nu vei reuși să-ți păstrezi mintea limpede pe tot parcursul zilei, ca să judeci totul la rece, dar ar fi bine să încerci.

Horoscop Pești – 6 aprilie 2026:

Este un moment bun pentru a tempera anumite porniri mai războinice ale firii tale, ca să contribui la crearea unui context mai calm și mai favorabil pentru cooperare.