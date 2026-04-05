Lucrări ample de modernizare pentru Pasajul Victoriei

„Pasajul Victoriei intră în consolidare și modernizare! Este unul dintre cele mai tranzitate puncte din București, așa că este important să-l punem în siguranță. Nu a mai fost reabilitat din 2009 și este într-o stare critică! Are degradări avansate la structura de rezistență, infiltrații, fisuri, armături corodate, probleme la calea de rulare a tramvaiului și deficiențe majore la sistemele de drenaj și iluminat. Lucrarea va dura 28 de luni, din care patru pentru proiectare și 24 pentru execuția efectivă.” , a transmis PMB pe pagina sa oficială de Facebook.

Construit în 1987, Pasajul Victoriei are o lungime de 635 de metri și este traversat zilnic de numeroase vehicule și tramvaiele 1 și 10. Lucrările de reabilitare includ refacerea benzilor de circulație, a liniei de tramvai, a trotuarelor și a peroanelor din stații, reabilitarea pereților și zidurilor de sprijin, montarea de platforme electrice pentru accesul persoanelor cu dizabilități, modernizarea instalațiilor electrice și a iluminatului public, precum și instalarea de panouri digitale de semnalizare și amenajarea spațiilor verzi de deasupra pasajului.

Pasajele Lujerului și Obor, alături de Podul Băneasa, vor fi reabilitate

În plus, alte trei structuri importante din Capitală vor fi reabilitate: pasajele Lujerului și Bucur Obor, precum și Podul Băneasa. „Pasajele Lujerului și Bucur Obor și Podul Băneasa vor fi și ele reabilitate. Toate cele trei au risc seismic grad V și au nevoie de lucrări serioase de reabilitare. Au fisuri și infiltrații, pereții și stâlpii de susținere sunt degradați. Sunt printre cele mai tranzitate pasaje și poduri din Capitală, așa că le punem în siguranță, prin Administrația Străzilor”, a precizat PMB.

Intervențiile la aceste structuri rutiere vor include demolarea și înlocuirea suprastructurilor existente, consolidarea infrastructurii, construirea de noi structuri rutiere, refacerea marcajelor și instalarea de indicatoare rutiere noi. Sistemele de iluminare și de supraveghere a traficului vor fi de asemenea modernizate, iar la Pasajul Bucur Obor va fi instalat un sistem de detecție a incendiilor.

Durata lucrărilor variază în funcție de complexitatea fiecărui proiect: 33 de luni pentru Pasajul Lujerului, 24 de luni pentru Pasajul Bucur Obor și 17 luni pentru Podul Băneasa, potrivit reprezentanților PMB.